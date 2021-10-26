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В Иркутске задержали забайкальца с наркотиками

В Иркутске задержали забайкальца с наркотиками
Общество,  Фото:vslumvd
Мужчина ранее неоднократно судим

Транспортные полицейские на станции Иркутск-пассажирский задержали мужчину с 300 граммами наркотиков.

На привокзальной площади станции Иркутск-пассажирский сотрудники патрульно-постовой службы задержали 35-летнего ранее неоднократно судимого за совершение тяжких и особо тяжких преступлений жителя Забайкальского края. Мужчина прибыл в город Иркутск из Читы пассажирским поездом «Владивосток-Москва».

В ходе личного досмотра у задержанного, согласно заключению эксперта, обнаружили наркотические средства: два пакета марихуаны с гашишным маслом весом 220 граммов, пластиковую бутылку с содержащимся в ней гашишным маслом в количестве 65 граммов, а также табак с гашишным маслом в количестве трёх граммов.

В отношении забайкальца возбуждены уголовные дела, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. 
транспортная полиция

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