Мужчина ранее неоднократно судим
Транспортные полицейские на станции Иркутск-пассажирский задержали мужчину с 300 граммами наркотиков.
На привокзальной площади станции Иркутск-пассажирский сотрудники патрульно-постовой службы задержали 35-летнего ранее неоднократно судимого за совершение тяжких и особо тяжких преступлений жителя Забайкальского края. Мужчина прибыл в город Иркутск из Читы пассажирским поездом «Владивосток-Москва».
В ходе личного досмотра у задержанного, согласно заключению эксперта, обнаружили наркотические средства: два пакета марихуаны с гашишным маслом весом 220 граммов, пластиковую бутылку с содержащимся в ней гашишным маслом в количестве 65 граммов, а также табак с гашишным маслом в количестве трёх граммов.
В отношении забайкальца возбуждены уголовные дела, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Иркутске задержали забайкальца с наркотиками
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