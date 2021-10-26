В новом медиапроекте расскажут о лесах Бурятии

Байкальский заповедник принимает участие в проекте «Про лес»



О нетронутых лесах Хамар-Дабана создадут серию публикаций и прямых эфиров о для нового медиапроекта «Про лес». В совместном проекте объединились Байкальский заповедник и студия документального кино о природе «Lesfilm» («Лесфильм»).



– Полтора года назад мы начали работать над документальным фильмом о первозданных лесах. За это время мы собрали огромное количество информации, познакомились с десятками учёных и услышали сотни потрясающих историй. Всё, что мы узнали, невозможно вместить в один фильм. Но не поделиться этим мы просто не имеем права. Поэтому мы запустили в социальных сетях новый медиапроект. Мы говорим о древних лесах России и их обитателях. Нам интересны малонарушенные леса особо охраняемых природных территорий, среди которых есть и объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. И рассказать о них необходимо так, так, чтобы у зрителя произошла эмоциональная смена восприятия лесов. Лес нужно почувствовать, полюбить, и, как следствие, – сохранить. В октябре мы вплотную работаем с Байкальским государственным природным биосферным заповедником, - рассказала руководитель медиапроекта, продюсер и рёжиссер Ирина Шапман.



В социальных сетях уже вышло несколько познавательных материалов. В ближайшие дни и до середины ноября появятся новые материалы о голубых елях и пихтах, о послепожарном восстановлении леса. Подписчиков социальных сетей ждут прямые эфиры с учёными Байкальского государственного природного биосферного заповедника.



Познавательный контент для проекта «Про лес» помогли подготовить специалисты-эксперты Байкальского заповедника Сергей Ткач, заместитель директора по лесохозяйственной деятельности, и Наталья Гамова, научный сотрудник. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.



Справка



Медиапроект «Про лес» запущен в августе 2021 года. Для проекта были созданы онлайн-медиаресурсы о первозданных лесах в социальных сетях «Instagram», «ВКонтакте» и «Facebook». В создании фото-, видео-, звукового и текстового контента принимают участие эксперты – представители особо охраняемых природных территорий: заповедников, национальных парков, заказников, а также редакторы, фотографы, иллюстраторы и специалисты по коммуникациям.

