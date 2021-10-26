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Улан-удэнец присвоил телефон в магазине

Улан-удэнец присвоил телефон в магазине
Общество,  Фото:pixabay.com
Ранее мужчина не судим

Кража произошла 23 октября в хозяйственном магазине в Октябрьском районе Улан-Удэ. Потерпевший, выбирая с супругой самоклеящиеся обои, оставил телефон на столике для работы персонала. О гаджете он вспомнил на выходе из торговой точки, но мобильного устройства на месте уже не было. Ущерб оценен в 60 тысяч рублей.

Установлен и задержан подозреваемый – 62-летний покупатель. Ранее он не судим.

- Примечательно, что подозреваемый видел, как заявитель в панике ищет потерянный телефон, но промолчал и после совершения покупок с похищенным имуществом покинул торговый центр. В настоящее время гаджет возвращен полицейскими владельцу, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждены уголовные дела. 
кража

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