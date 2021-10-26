Улан-удэнец присвоил телефон в магазине

Ранее мужчина не судим



Кража произошла 23 октября в хозяйственном магазине в Октябрьском районе Улан-Удэ. Потерпевший, выбирая с супругой самоклеящиеся обои, оставил телефон на столике для работы персонала. О гаджете он вспомнил на выходе из торговой точки, но мобильного устройства на месте уже не было. Ущерб оценен в 60 тысяч рублей.



Установлен и задержан подозреваемый – 62-летний покупатель. Ранее он не судим.



- Примечательно, что подозреваемый видел, как заявитель в панике ищет потерянный телефон, но промолчал и после совершения покупок с похищенным имуществом покинул торговый центр. В настоящее время гаджет возвращен полицейскими владельцу, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждены уголовные дела.

