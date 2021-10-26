Жители Бурятии смогут принять участие в Большом этнографическом диктанте

Акция пройдёт в онлайн-формате с 3 по 7 ноября



«Народов много – страна одна!» - под таким лозунгом уже в шестой раз состоится международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» (6+). Акция проводится в единый период – с 3 по 7 ноября 2021 года, в онлайн-формате и традиционно приурочена ко Дню народного единства, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Диктант позволит не только оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, но и привлечёт внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия.



Участниками диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран.



Написать диктант можно как на русском языке, так и на трёх иностранных: английском, испанском, китайском.



Задания будут опубликованы в 00.01 час. 3 ноября (по московскому времени) на официальном сайте Большого этнографического диктанта.



Задания диктанта оформлены в виде теста и включают в себя:



- 20 вопросов – общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников;

- 10 вопросов – региональная часть диктанта, уникальная для каждого субъекта России.



Для иностранных участников тест состоит из 30 общефедеральных вопросов, единых для всех стран.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Время прохождения диктанта – 45 минут.



После прохождения диктанта участник получает личный результат с анализом ответов. Сертификат участника с указанием набранных баллов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде, с возможностью получения его на электронную почту.



Диктант впервые прошёл 4 октября 2016 года, участие в нём приняли 90 000 жителей России. А уже в 2020 году к акции присоединились 1 742 661 человек из всех регионов России и 123 стран мира. В прошлом году в Бурятии акцию поддержали порядка 4400 участников.





