В соревнованиях участвовали 53 человека
В выходные состоялся республиканский турнир по самбо памяти первого обладателя крапового берета в Бурятии, заместителя руководителя БРО ВООВ «Боевое братство», общественного деятеля Сергея Чудова. На ковёр вышли 53 участника из 8 команд силовых структур региона.
Бойцы спецназа «Гром» управления наркоконтроля МВД Бурятии приняли участие в соревновании во всех весовых категориях. В результате схваток они заняли общекомандное 3 место, уступив лишь команде 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа и команде Росгвардии.
В личном первенстве призовые места распределились следующим образом: золотую медаль в копилку команды полицейского спецназа внёс сотрудник спецподразделения Барас Б., который стал сильнейшим в весовой категории до 88 кг. «Бронзу» завоевали Гончик Б. – в весе до 64 кг, Сергей С. – в весе до 79 кг и Баир У. – в весе свыше 98 кг.
В пресс-службе республиканского МВД отмечают, что Барас и Баир являются мастерами спорта по вольной борьбе, Гончик и Сергей – кандидаты в мастера спорта по самбо.
В Бурятии бойцы спецназа «Гром» завоевали бронзу турнира по самбо
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Жителей просят быть осторожными
В соревнованиях участвовали 53 человека
Мужчину задержали в Забайкалье
Прокуратура проверит опубликованную информацию
Также мужчине назначен штраф в 300 тысяч
Птица ударилась о здание и её передали специалистам
Матвей Чойбонов умер на 75-м году жизни
За сутки случились аварии только с повреждениями автомобилей
Предложения будут готовы к концу года
Мужчину отправили в колонию почти на пять лет
Скончались пять пациентов с COVID-19
Бабушки «спасали» внуков, передавая деньги аферистам
После прокурорского вмешательства организован подвоз воды
Ущерб составил четверть миллиона рублей
Предприниматель подал документы с ложными сведениями на получение субсидии