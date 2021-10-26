В Бурятии бойцы спецназа «Гром» завоевали бронзу турнира по самбо

Общество, Фото: МВД Бурятии

В соревнованиях участвовали 53 человека



В выходные состоялся республиканский турнир по самбо памяти первого обладателя крапового берета в Бурятии, заместителя руководителя БРО ВООВ «Боевое братство», общественного деятеля Сергея Чудова. На ковёр вышли 53 участника из 8 команд силовых структур региона.



Бойцы спецназа «Гром» управления наркоконтроля МВД Бурятии приняли участие в соревновании во всех весовых категориях. В результате схваток они заняли общекомандное 3 место, уступив лишь команде 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа и команде Росгвардии.



В личном первенстве призовые места распределились следующим образом: золотую медаль в копилку команды полицейского спецназа внёс сотрудник спецподразделения Барас Б., который стал сильнейшим в весовой категории до 88 кг. «Бронзу» завоевали Гончик Б. – в весе до 64 кг, Сергей С. – в весе до 79 кг и Баир У. – в весе свыше 98 кг.



В пресс-службе республиканского МВД отмечают, что Барас и Баир являются мастерами спорта по вольной борьбе, Гончик и Сергей – кандидаты в мастера спорта по самбо.



