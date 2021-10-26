В Улан-Удэ кассир магазина украл деньги

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчину задержали в Забайкалье



Сотрудники уголовного розыска из Улан-Удэ задержали в Забайкальском крае подозреваемого в присвоении чужого имущества.



30-летний мужчина, трудоустроившись в магазин самообслуживания в Советском районе, на третий день работы забрал из кассы вино-водочного отдела 30 тысяч рублей. Вечером он предупредил охранника, что на некоторое время отлучится из магазина, но, покинув рабочее место, назад не вернулся. Вместо этого подозреваемый направился на родину в Забайкальский край, где во время выезда был задержан улан-удэнскими полицейскими. Украденными деньгами он распорядился по своему усмотрению.



Мужчина около полутора лет отработал в магазине на разных должностях, в июне этого года, будучи кассиром, уволился, но спустя три месяца восстановился на работе, после чего присвоил чужие деньги.



К уголовной ответственности ранее он не привлекался и пообещал в кратчайшие сроки возместить причинённый ущерб.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.



