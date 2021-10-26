Также мужчине назначен штраф в 300 тысяч
Кировский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего мужчины. Он признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Подсудимый, заключив с коммерческой организацией договор на поставку стройматериалов и оплатив их, пытался через суд вернуть средства в сумме свыше 2 млн рублей. При этом, мужчина выдвигал версию о неисполнении поставщиком договорных обязательств, несмотря на то, что фактически товар был поставлен в полном объёме.
Суд с учётом мнения гособвинителя приговорил мужчину к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также назначил штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщили в областной прокуратуре.
Иркутянин получил 4 года колонии за покушение на мошенничество
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