Иркутянин получил 4 года колонии за покушение на мошенничество

Также мужчине назначен штраф в 300 тысяч



Кировский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего мужчины. Он признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере.



Подсудимый, заключив с коммерческой организацией договор на поставку стройматериалов и оплатив их, пытался через суд вернуть средства в сумме свыше 2 млн рублей. При этом, мужчина выдвигал версию о неисполнении поставщиком договорных обязательств, несмотря на то, что фактически товар был поставлен в полном объёме.



Суд с учётом мнения гособвинителя приговорил мужчину к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также назначил штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщили в областной прокуратуре.

