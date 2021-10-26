Иркутский искусствовед получил премию Забелина

Государственный исторический музей назвал лауреатов премии за 2019-2020 годы



Премию имени И.Е. Забелина получил научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея. Такое решение было принято учёным советом государственного исторического музея. По итогам голосования научный труд кандидата исторических наук, искусствоведа Анатолия Шинкового «Буддийское наследие Монголии и Востока XVII-XX вв. Исследование и каталог восточных коллекций из собрания Иркутского областного краеведческого музея» (18+) был удостоен второго места.



Книга, изданная на русском и монгольском языке, рассказывает о произведениях Китая, Монголии, Непала, Тибета и Японии. Из неё можно узнать об истории формирования восточных коллекций, начиная с 1851 года, со времени Сибирского отдела императорского Русского географического общества, наследником которого стал Иркутский краеведческий музей. Автор не только рассказывает об истории буддизма в странах Дальнего Востока, Центральной Азии и Забайкальского региона, но и раскрывает основные принципы буддийской иконографии на примерах предметов из коллекции музея. Издание также содержит информацию об исследователях Центральной и Восточной Азии и первых собирателях восточных коллекций музея. Всего в книге описано 307 экспонатов музея.



За всю историю формирования восточных коллекций было издано три каталога. Этот фундаментальный труд – четвёртый. Помимо исторических хроник в книге представлены фотографии буддийских скульптур и предметов музея, значения жестов и поз, в которых изображены буддийские божества, раскрыта символика различных предметов религиозного культа.



Анатолий Шинковой более десяти лет изучает буддийскую коллекцию музея. Он выпускник искусствоведческого факультета Уральского государственного университета. В Иркутском областном краеведческом музее работает с января 2010 года в должности сотрудника научно-фондового отдела. Автор книги по японской цветной гравюре и ряда научных статей по искусству Востока. Также является соавтором большого количества книг, сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.

