 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 октября

25 октября

Популярное

Иркутский искусствовед получил премию Забелина

Иркутский искусствовед получил премию Забелина
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Государственный исторический музей назвал лауреатов премии за 2019-2020 годы

Премию имени И.Е. Забелина получил научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея. Такое решение было принято учёным советом государственного исторического музея. По итогам голосования научный труд кандидата исторических наук, искусствоведа Анатолия Шинкового «Буддийское наследие Монголии и Востока XVII-XX вв. Исследование и каталог восточных коллекций из собрания Иркутского областного краеведческого музея» (18+) был удостоен второго места.

Книга, изданная на русском и монгольском языке, рассказывает о произведениях Китая, Монголии, Непала, Тибета и Японии. Из неё можно узнать об истории формирования восточных коллекций, начиная с 1851 года, со времени Сибирского отдела императорского Русского географического общества, наследником которого стал Иркутский краеведческий музей. Автор не только рассказывает об истории буддизма в странах Дальнего Востока, Центральной Азии и Забайкальского региона, но и раскрывает основные принципы буддийской иконографии на примерах предметов из коллекции музея. Издание также содержит информацию об исследователях Центральной и Восточной Азии и первых собирателях восточных коллекций музея. Всего в книге описано 307 экспонатов музея.

За всю историю формирования восточных коллекций было издано три каталога. Этот фундаментальный труд – четвёртый. Помимо исторических хроник в книге представлены фотографии буддийских скульптур и предметов музея, значения жестов и поз, в которых изображены буддийские божества, раскрыта символика различных предметов религиозного культа.

Анатолий Шинковой более десяти лет изучает буддийскую коллекцию музея. Он выпускник искусствоведческого факультета Уральского государственного университета. В Иркутском областном краеведческом музее работает с января 2010 года в должности сотрудника научно-фондового отдела. Автор книги по японской цветной гравюре и ряда научных статей по искусству Востока. Также является соавтором большого количества книг, сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
Иркутск музей премия искусство книга наука история

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В новом медиапроекте расскажут о лесах Бурятии
В новом медиапроекте расскажут о лесах Бурятии
Общество, 26.10.2021
Байкальский заповедник принимает участие в проекте «Про лес»
В Улан-Удэ наградили победителей конкурса эссе
В Улан-Удэ наградили победителей конкурса эссе
Общество, 26.10.2021
Авторы представили работы, написанные по изречениям из книги «Зерцало мудрости»
В Иркутской области создают приюты для бездомных животных
В Иркутской области создают приюты для бездомных животных
Общество, 26.10.2021
На господдержку для НКО было выделено 19 млн рублей
В районе Бурятии появится «Стена героев»
В районе Бурятии появится «Стена героев»
Общество, 26.10.2021
На неё нанесут имена кижингинцев – участников Великой Отечественной войны
В Чите вновь заработала COVID-поликлиника
В Чите вновь заработала COVID-поликлиника
Общество, 26.10.2021
В ней будут наблюдаться пациенты, заболевшие коронавирусом
В Иркутске завершился ремонт Нижней Набережной
В Иркутске завершился ремонт Нижней Набережной
Общество, 26.10.2021
В настоящее время идёт приёмка выполненных работ
Боксёр из Бурятии участвует в чемпионате мира
Боксёр из Бурятии участвует в чемпионате мира
Общество, 26.10.2021
Тамир Галанов выступает в составе сборной Сербии
В Забайкалье для посещения медорганизаций QR-код не потребуется
В Забайкалье для посещения медорганизаций QR-код не потребуется
Общество, 26.10.2021
Экстренная и неотложная помощь будет оказываться в обычном режиме
На Байкале стабилизировалась гидрологическая обстановка
На Байкале стабилизировалась гидрологическая обстановка
Общество, 26.10.2021
Уровень сброса воды через Иркутскую ГЭС понижен
Каратисты Бурятии выиграли 36 медалей домашнего первенства
Каратисты Бурятии выиграли 36 медалей домашнего первенства
Общество, 26.10.2021
Второе место у спортсменов Забайкальского края
В Улан-Удэ заработали проекторы дорожных знаков
В Улан-Удэ заработали проекторы дорожных знаков
Общество, 26.10.2021
Эта технология не заменяет пешеходный переход, а дублирует его в тёмное время суток и плохую погоду
Иркутские пауэрлифтеры завоевали медали первенства мира
Иркутские пауэрлифтеры завоевали медали первенства мира
Общество, 26.10.2021
Атлеты выиграли «золото» и «серебро» в жиме
Иркутянин нашёл на крыше бани карабин
Иркутянин нашёл на крыше бани карабин
Общество, 26.10.2021
О находке мужчина сообщил полицейским
В Улан-Удэ осуждённые изготовят кронштейны для Горсвета
В Улан-Удэ осуждённые изготовят кронштейны для Горсвета
Общество, 26.10.2021
 Подписан договор на 130 тысяч рублей 
В Улан-Удэ появилась тропа Победы
В Улан-Удэ появилась тропа Победы
Общество, 26.10.2021
Тропа находится в микрорайоне Аршан

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^