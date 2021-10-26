В Бурятии за сутки никто не пострадал в ДТП

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

За сутки случились аварии только с повреждениями автомобилей



За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 24 аварий с механическими повреждениями транспортных, ДТП в которых пострадали люди не зарегистрировано.



Вчера на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 329 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 16 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 4 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 3 – за повторное управления автомобилей в нетрезвом виде, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные в Тункинском районе в ДТП пострадал пассажир и погиб водитель автомобиля «Тойота Королла». Их автомобиль опрокинулся.

