В Иркутской области создают приюты для бездомных животных

На господдержку для НКО было выделено 19 млн рублей



В Иркутской области проводится конкурс по предоставлению субсидий в виде грантов на создание приютов для содержания животных без владельцев. Участие в конкурсе могут принять социально-ориентированные некоммерческие организации. Такая мера поддержки действует в регионе впервые. Победители получают гранты на приобретение модульных зданий, строительство вольеров, ветеринарного оборудования, оборудования для хранения и утилизации биологических отходов, транспорта и прицепов для перевозки животных, специализированного оборудования для отлова и содержания животных.



Всего на оказание господдержки некоммерческим организациям на создание приютов для животных в этом году предусмотрено 19 млн рублей. В основном этапе конкурса одобрена заявка Усольской городской общественной организации «Общество защиты животных «Надежда». Размер гранта составил 3,7 млн рублей. Как отмечает руководитель приюта Елена Семенова, на полученные средства будут построены новый ветеринарный блок и стационар.



Сейчас ветслужба проводит приём заявок на второй конкурс грантов по созданию приютов для животных без владельцев, итоги которого подведут в ноябре. Заявки подали приюты из Ангарска, Нижнеудинска, Свирска и другие.



– Развитие системы приютов, принадлежащих некоммерческим организациям, позволит решить острые проблемы, связанные с обращениями граждан по отлову безнадзорных животных, с сохранением благополучной эпизоотической обстановкой по бешенству плотоядных животных, с появлением нежелательного потомства у бесхозяйных животных, а также снять вопросы со стороны общественных организаций, - заявил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.



В рамках рабочего совещания, которое прошло на площадке законодательного собрания региона 25 октября, состоялось рассмотрение вопроса по передаче полномочий в сфере обращения с животными без владельцев с муниципального уровня на региональный. Было отмечено, что до 2024 года запланировано финансирование как по субвенции, так и по грантам для НКО. Кроме того, на федеральном уровне проводится работа по корректировке нормативно-правовой базы в части по стерилизации, административной ответственности владельцев животных и идентификации животных. Поэтому на данном этапе передача полномочий с местного уровня на региональный нецелесообразна и не принесёт ожидаемого эффекта.



- В 2021 году на реализацию органами местного самоуправления переданных полномочий сфере обращения с животными без владельцев в областном бюджете предусмотрено 67,8 млн рублей, что на 18 млн рублей больше, чем в 2020 году. На следующий год закладывается финансирование в размере 89,3 млн рублей, что в полном объёме обеспечивает мероприятия в отношении собак и кошек без владельцев согласно мониторингу количества бездомных животных, проведённому в 2021 году. В соответствии с этими же данным численность животных без владельцев в Иркутской области составляет 15,5 тысяч особей, которая снизилась в сравнении с 2020 годом на 14,2%, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

