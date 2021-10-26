 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 октября

25 октября

Популярное

В Иркутской области создают приюты для бездомных животных

В Иркутской области создают приюты для бездомных животных
Общество,  Фото:pixabay.com
На господдержку для НКО было выделено 19 млн рублей

В Иркутской области проводится конкурс по предоставлению субсидий в виде грантов на создание приютов для содержания животных без владельцев. Участие в конкурсе могут принять социально-ориентированные некоммерческие организации. Такая мера поддержки действует в регионе впервые. Победители получают гранты на приобретение модульных зданий, строительство вольеров, ветеринарного оборудования, оборудования для хранения и утилизации биологических отходов, транспорта и прицепов для перевозки животных, специализированного оборудования для отлова и содержания животных.

Всего на оказание господдержки некоммерческим организациям на создание приютов для животных в этом году предусмотрено 19 млн рублей. В основном этапе конкурса одобрена заявка Усольской городской общественной организации «Общество защиты животных «Надежда». Размер гранта составил 3,7 млн рублей. Как отмечает руководитель приюта Елена Семенова, на полученные средства будут построены новый ветеринарный блок и стационар.

Сейчас ветслужба проводит приём заявок на второй конкурс грантов по созданию приютов для животных без владельцев, итоги которого подведут в ноябре. Заявки подали приюты из Ангарска, Нижнеудинска, Свирска и другие.

– Развитие системы приютов, принадлежащих некоммерческим организациям, позволит решить острые проблемы, связанные с обращениями граждан по отлову безнадзорных животных, с сохранением благополучной эпизоотической обстановкой по бешенству плотоядных животных, с появлением нежелательного потомства у бесхозяйных животных, а также снять вопросы со стороны общественных организаций, - заявил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.

В рамках рабочего совещания, которое прошло на площадке законодательного собрания региона 25 октября, состоялось рассмотрение вопроса по передаче полномочий в сфере обращения с животными без владельцев с муниципального уровня на региональный. Было отмечено, что до 2024 года запланировано финансирование как по субвенции, так и по грантам для НКО. Кроме того, на федеральном уровне проводится работа по корректировке нормативно-правовой базы в части по стерилизации, административной ответственности владельцев животных и идентификации животных. Поэтому на данном этапе передача полномочий с местного уровня на региональный нецелесообразна и не принесёт ожидаемого эффекта.

- В 2021 году на реализацию органами местного самоуправления переданных полномочий сфере обращения с животными без владельцев в областном бюджете предусмотрено 67,8 млн рублей, что на 18 млн рублей больше, чем в 2020 году. На следующий год закладывается финансирование в размере 89,3 млн рублей, что в полном объёме обеспечивает мероприятия в отношении собак и кошек без владельцев согласно мониторингу количества бездомных животных, проведённому в 2021 году. В соответствии с этими же данным численность животных без владельцев в Иркутской области составляет 15,5 тысяч особей, которая снизилась в сравнении с 2020 годом на 14,2%, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область приют бездомные животные собаки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье новорожденных назвали Марсель, Лиана и Платон
В Забайкалье новорожденных назвали Марсель, Лиана и Платон
Общество, 26.10.2021
Необычные имена дали родители своим детям в Борзинском районе
Иркутский искусствовед получил премию Забелина
Иркутский искусствовед получил премию Забелина
Общество, 26.10.2021
Государственный исторический музей назвал лауреатов премии за 2019-2020 годы
В новом медиапроекте расскажут о лесах Бурятии
В новом медиапроекте расскажут о лесах Бурятии
Общество, 26.10.2021
Байкальский заповедник принимает участие в проекте «Про лес»
В Улан-Удэ наградили победителей конкурса эссе
В Улан-Удэ наградили победителей конкурса эссе
Общество, 26.10.2021
Авторы представили работы, написанные по изречениям из книги «Зерцало мудрости»
В Иркутской области создают приюты для бездомных животных
В Иркутской области создают приюты для бездомных животных
Общество, 26.10.2021
На господдержку для НКО было выделено 19 млн рублей
В районе Бурятии появится «Стена героев»
В районе Бурятии появится «Стена героев»
Общество, 26.10.2021
На неё нанесут имена кижингинцев – участников Великой Отечественной войны
В Чите вновь заработала COVID-поликлиника
В Чите вновь заработала COVID-поликлиника
Общество, 26.10.2021
В ней будут наблюдаться пациенты, заболевшие коронавирусом
В Иркутске завершился ремонт Нижней Набережной
В Иркутске завершился ремонт Нижней Набережной
Общество, 26.10.2021
В настоящее время идёт приёмка выполненных работ
Боксёр из Бурятии участвует в чемпионате мира
Боксёр из Бурятии участвует в чемпионате мира
Общество, 26.10.2021
Тамир Галанов выступает в составе сборной Сербии
В Забайкалье для посещения медорганизаций QR-код не потребуется
В Забайкалье для посещения медорганизаций QR-код не потребуется
Общество, 26.10.2021
Экстренная и неотложная помощь будет оказываться в обычном режиме
На Байкале стабилизировалась гидрологическая обстановка
На Байкале стабилизировалась гидрологическая обстановка
Общество, 26.10.2021
Уровень сброса воды через Иркутскую ГЭС понижен
Каратисты Бурятии выиграли 36 медалей домашнего первенства
Каратисты Бурятии выиграли 36 медалей домашнего первенства
Общество, 26.10.2021
Второе место у спортсменов Забайкальского края
В Улан-Удэ заработали проекторы дорожных знаков
В Улан-Удэ заработали проекторы дорожных знаков
Общество, 26.10.2021
Эта технология не заменяет пешеходный переход, а дублирует его в тёмное время суток и плохую погоду
Иркутские пауэрлифтеры завоевали медали первенства мира
Иркутские пауэрлифтеры завоевали медали первенства мира
Общество, 26.10.2021
Атлеты выиграли «золото» и «серебро» в жиме
Иркутянин нашёл на крыше бани карабин
Иркутянин нашёл на крыше бани карабин
Общество, 26.10.2021
О находке мужчина сообщил полицейским

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^