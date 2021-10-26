В Бурятии заведующая детсадом фиктивно устроила племянника сторожем

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Ущерб составил четверть миллиона рублей



Заведующая детским садом в Иволгинском районе Бурятии обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы», и ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».



По версии следствия, обвиняемая в 2018 году фиктивно трудоустроила своего племянника в качестве сторожа в возглавляемое ею дошкольное учреждение. Фактически он не исполнял трудовые обязанности. По указанию заведующей детским садом в табелях учёта рабочего времени отражались заведомо ложные сведения об отработанном времени работника.



За период с мая 2018 года по август 2019 года бюджету Иволгинского района причинён имущественный вред на сумму 254 тысячи рублей.



Уголовное дело направлено в Иволгинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

