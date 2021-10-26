В Бурятии бизнесмен незаконно получил субсидию почти на миллион

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Предприниматель подал документы с ложными сведениями на получение субсидии



Предприниматель из Тарбагатайского района Бурятии признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».



В судебном заседании установлено, что с октября 2018 года по июнь 2019 года, обвиняемый, являясь руководителем сельскохозяйственного кооператива, организовал изготовление и предоставление в министерство сельского хозяйства и продовольствия республики документов, содержащих ложные сведения о приобретении его предприятием оборудования для производства молока. На основании этих документов министерством на счёт кооператива перечислена субсидия при отсутствии на то законных оснований.



Бюджету республики причинён ущерб в размере 892 тысячи рублей. Для его возмещения на принадлежащее обвиняемому имущество общей стоимостью 2,7 млн. рублей наложен арест.



Советский районный суд Улан-Удэ назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.



Судом удовлетворён иск прокуратуры республики о взыскании с осуждённого в пользу бюджета республики суммы причинённого ущерба.



Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

