В Бурятии местами снегопады

В Улан-Удэ днём до +10



По данным Бурятского гидрометцентра, 26 октября северной половине республики местами небольшой и умеренный мокрый снег и снег, по северному Прибайкалью временами сильный снегопад, по южной половине преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10, утром и днём местами до 15-20 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -9,-14, по Прибайкалью при снеге 0,+3, днём +8,+13, по северным районам +1,+6.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью -3,-5, днём +8,+10.

