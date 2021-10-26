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В Бурятии местами снегопады

В Бурятии местами снегопады
Общество,  Фото:pexels.com
В Улан-Удэ днём до +10

По данным Бурятского гидрометцентра, 26 октября северной половине республики местами небольшой и умеренный мокрый снег и снег, по северному Прибайкалью временами сильный снегопад, по южной половине преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10, утром и днём местами до 15-20 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -9,-14, по Прибайкалью при снеге 0,+3, днём +8,+13, по северным районам +1,+6.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью -3,-5, днём +8,+10.
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