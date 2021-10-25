Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Накануне в дежурную часть отдела полиции обратился 58-летний иркутянин с заявлением по факту совершения в отношении него мошеннических действий.
Мужчина пояснил, что на его сотовый телефон поступил звонок от женщины, которая представилась сотрудником службы безопасности банка и сообщила, будто злоумышленники подали заявки на кредит в различные банки на его имя, и для их отмены необходимо продублировать заявки путём личного прихода в банк и взятия кредита на определённую сумму, после чего на зарезервированный счёт перевести данные средства.
Собеседница сообщила, что с заявителем свяжется работник правоохранительных органов. Позже ему на телефон с подменного номера, дублирующего настоящий телефонный номер одного из подразделений ОВД областного центра, позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником полиции и рассказал, будто данные клиентов финансовой организации могли попасть к злоумышленникам, а затем попросил потерпевшего помочь поймать преступников. Для этого он убедил иркутянина следовать инструкциям работника банка. По указанию неизвестной потерпевший в течение недели оформил в финансовой организации 5 кредитов в размере более 9 миллионов рублей, а потом через терминал перевёл эти средства на якобы зарезервированный счёт. Размышляя о произошедшем, потерпевший понял, что стал жертвой обмана, и обратился с заявлением в полицию.
Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Мошенники обманули иркутянина на 9 млн
Общество, Фото:
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