 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 октября

24 октября

Популярное

Мошенники обманули иркутянина на 9 млн

Мошенники обманули иркутянина на 9 млн
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Накануне в дежурную часть отдела полиции обратился 58-летний иркутянин с заявлением по факту совершения в отношении него мошеннических действий.

Мужчина пояснил, что на его сотовый телефон поступил звонок от женщины, которая представилась сотрудником службы безопасности банка и сообщила, будто злоумышленники подали заявки на кредит в различные банки на его имя, и для их отмены необходимо продублировать заявки путём личного прихода в банк и взятия кредита на определённую сумму, после чего на зарезервированный счёт перевести данные средства.

Собеседница сообщила, что с заявителем свяжется работник правоохранительных органов. Позже ему на телефон с подменного номера, дублирующего настоящий телефонный номер одного из подразделений ОВД областного центра, позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником полиции и рассказал, будто данные клиентов финансовой организации могли попасть к злоумышленникам, а затем попросил потерпевшего помочь поймать преступников. Для этого он убедил иркутянина следовать инструкциям работника банка. По указанию неизвестной потерпевший в течение недели оформил в финансовой организации 5 кредитов в размере более 9 миллионов рублей, а потом через терминал перевёл эти средства на якобы зарезервированный счёт. Размышляя о произошедшем, потерпевший понял, что стал жертвой обмана, и обратился с заявлением в полицию.

Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. 

мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ попросили не забирать у детей тренировочный зал
В Улан-Удэ попросили не забирать у детей тренировочный зал
Общество, 25.10.2021
Гимнастки временно останутся без привычного зала для тренировок 
В Иркутске полицейский получил машину в качестве взятки
В Иркутске полицейский получил машину в качестве взятки
Общество, 25.10.2021
Он обещал помочь мужчине урегулировать вопрос по депортации на родину
Глава Бурятии принял участие во Всероссийской переписи населения
Глава Бурятии принял участие во Всероссийской переписи населения
Общество, 25.10.2021
На сегодня переписано чуть более 200 тысяч человек
Ударивший локтем полицейского забайкалец пойдёт под суд
Ударивший локтем полицейского забайкалец пойдёт под суд
Общество, 25.10.2021
За нападение на представителя власти ему грозит лишение свободы 
Транспортные полицейские встретились со школьниками Бурятии
Транспортные полицейские встретились со школьниками Бурятии
Общество, 25.10.2021
В Улан-Удэнском линейном отделе прошла познавательная экскурсия для школьников
В Бурятии наградили легендарного хирурга
В Бурятии наградили легендарного хирурга
Общество, 25.10.2021
На счету Евгения Ким тысячи операций, множество спасённых жизней
В Улан-Удэ пройдёт выездной день донора
В Улан-Удэ пройдёт выездной день донора
Общество, 25.10.2021
Донором может быть здоровый гражданин 18 лет и старше, не имеющий противопоказаний к донорству, с весовой категорией более 50 кг
Вызов о взрывном устройстве в школе Бурятии оказался ложным
Вызов о взрывном устройстве в школе Бурятии оказался ложным
Общество, 25.10.2021
Занятия первой смены были отменены, вторая смена продолжает учебный процесс
Забайкалец до смерти избил знакомую
Забайкалец до смерти избил знакомую
Общество, 25.10.2021
Обвиняемый вместе со своим приятелем в большой сумке вынес тело женщины и выбросил в мусорный контейнер
В Улан-Удэ задержали юного барсеточника
В Улан-Удэ задержали юного барсеточника
Общество, 25.10.2021
Подросток совершил несколько краж из автомобилей 
Жительниц Бурятии покусали собаки
Жительниц Бурятии покусали собаки
Общество, 25.10.2021
В одном из случаев едва не пострадал ребёнок
Молодой житель Бурятии воровал аккумуляторы с грузовиков
Молодой житель Бурятии воровал аккумуляторы с грузовиков
Общество, 25.10.2021
В поле зрения правоохранителей парень попадался ещё в подростковом возрасте 
В Бурятии местами ожидаются снегопады
В Бурятии местами ожидаются снегопады
Общество, 25.10.2021
Синоптики опубликовали прогноз на три дня

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^