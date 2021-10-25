Пулевики Бурятии отправились на первенство страны

Соревнования пройдут в Ижевске с 26 по 3 ноября



Сборная Бурятии по пулевой стрельбе в составе 19 спортсменов под руководством Александра Кузьмина, Дарьи Бондаревой, Александра Степанова и Марии Галичкиной примет участие в первенстве России по стрельбе из пневматического оружия среди юниоров и юниорок до 19 лет и во всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия. Турниры пройдут с 26 октября по 3 ноября в Ижевске, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



- 19 лучших ребят республиканской спортивной школы олимпийского резерва Минспорта Бурятии, Спортивных школ олимпийского резерва № 2 и стрелковых видов спорта, «Динамо» и «ДОСААФ» примут участие в олимпийских дисциплинах по стрельбе из винтовке и пистолету. В последний раз в таком большом количественном составе сборная Бурятии по пулевой стрельбе принимала участие более 20 лет назад, - рассказала председатель федерации пулевой стрельбы региона Валентина Протасова.

