Соревнования пройдут в Ижевске с 26 по 3 ноября
Сборная Бурятии по пулевой стрельбе в составе 19 спортсменов под руководством Александра Кузьмина, Дарьи Бондаревой, Александра Степанова и Марии Галичкиной примет участие в первенстве России по стрельбе из пневматического оружия среди юниоров и юниорок до 19 лет и во всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия. Турниры пройдут с 26 октября по 3 ноября в Ижевске, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
- 19 лучших ребят республиканской спортивной школы олимпийского резерва Минспорта Бурятии, Спортивных школ олимпийского резерва № 2 и стрелковых видов спорта, «Динамо» и «ДОСААФ» примут участие в олимпийских дисциплинах по стрельбе из винтовке и пистолету. В последний раз в таком большом количественном составе сборная Бурятии по пулевой стрельбе принимала участие более 20 лет назад, - рассказала председатель федерации пулевой стрельбы региона Валентина Протасова.
Пулевики Бурятии отправились на первенство страны
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Прошло антитеррористическое учение с подразделением специального назначения ВВО
Торжественное открытие состоится завтра, 26 октября
В соединениях и воинских частях прошли конференции и мастер-классы
Победителям вручили денежные призы
Экологичный парк интегрирован в существующий ландшафт
Видеоматериалы принимаются до 14 ноября
Его получат 22 многодетные матери
Волонтёры разукрасили бетонные заборы учреждения
Каникулы у школьников края продлены до 7 ноября
Незаконное перемещение нефрита выявили на Бурятской таможне
Международные соревнования проходили в Сочи
Волейболист из Бурятии стал призёром чемпионата Европы
Желающим вакцинироваться при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС
Правительство России подписало постановления об изменении в госпрограммах
Перечень поручений президента опубликован на сайте Кремля