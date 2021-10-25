 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 октября

24 октября

Популярное

Пулевики Бурятии отправились на первенство страны

Пулевики Бурятии отправились на первенство страны
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования пройдут в Ижевске с 26 по 3 ноября

Сборная Бурятии по пулевой стрельбе в составе 19 спортсменов под руководством Александра Кузьмина, Дарьи Бондаревой, Александра Степанова и Марии Галичкиной примет участие в первенстве России по стрельбе из пневматического оружия среди юниоров и юниорок до 19 лет и во всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия. Турниры пройдут с 26 октября по 3 ноября в Ижевске, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

- 19 лучших ребят республиканской спортивной школы олимпийского резерва Минспорта Бурятии, Спортивных школ олимпийского резерва № 2 и стрелковых видов спорта, «Динамо» и «ДОСААФ» примут участие в олимпийских дисциплинах по стрельбе из винтовке и пистолету. В последний раз в таком большом количественном составе сборная Бурятии по пулевой стрельбе принимала участие более 20 лет назад, - рассказала председатель федерации пулевой стрельбы региона Валентина Протасова.
Бурятия стрельба из малокалиберного оружия стрельба из пневматического оружия пулевая стрельба первенство России всероссийские соревнования спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии спецназ уничтожил «террористов»
В Бурятии спецназ уничтожил «террористов»
Общество, 25.10.2021
Прошло антитеррористическое учение с подразделением специального назначения ВВО
В Иркутске стартовал Байкальский фестиваль регионального кино
В Иркутске стартовал Байкальский фестиваль регионального кино
Общество, 25.10.2021
Торжественное открытие состоится завтра, 26 октября
В Бурятии военные отметили Всемирный день повара
В Бурятии военные отметили Всемирный день повара
Общество, 25.10.2021
В соединениях и воинских частях прошли конференции и мастер-классы
В Улан-Удэ написали бурятский диктант
В Улан-Удэ написали бурятский диктант
Общество, 25.10.2021
Победителям вручили денежные призы
В Иркутске открылся парк семейного отдыха
В Иркутске открылся парк семейного отдыха
Общество, 25.10.2021
Экологичный парк интегрирован в существующий ландшафт
В Бурятии проводится литературно-краеведческий конкурс
В Бурятии проводится литературно-краеведческий конкурс
Общество, 25.10.2021
Видеоматериалы принимаются до 14 ноября
В Бурятии студенты помогли центру «Светлый»
В Бурятии студенты помогли центру «Светлый»
Общество, 25.10.2021
Волонтёры разукрасили бетонные заборы учреждения
В Забайкалье введены QR-коды
В Забайкалье введены QR-коды
Общество, 25.10.2021
Каникулы у школьников края продлены до 7 ноября
В Бурятии за границу пытались вывезти нефрит на 100 млн
В Бурятии за границу пытались вывезти нефрит на 100 млн
Общество, 25.10.2021
Незаконное перемещение нефрита выявили на Бурятской таможне
Саянские спортсменки выиграли полумарафон на колясках
Саянские спортсменки выиграли полумарафон на колясках
Общество, 25.10.2021
Международные соревнования проходили в Сочи
Волейболист из Бурятии стал призёром чемпионата Европы
Волейболист из Бурятии стал призёром чемпионата Европы
Общество, 25.10.2021
Волейболист из Бурятии стал призёром чемпионата Европы
В Улан-Удэ работают пункты вакцинации против COVID-19 и гриппа
В Улан-Удэ работают пункты вакцинации против COVID-19 и гриппа
Общество, 25.10.2021
Желающим вакцинироваться при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС
Расширены программы дальневосточной и льготной ипотек
Расширены программы дальневосточной и льготной ипотек
Общество, 25.10.2021
Правительство России подписало постановления об изменении в госпрограммах
Путин поручил губернаторам закрыть на ночь кафе и рестораны
Путин поручил губернаторам закрыть на ночь кафе и рестораны
Общество, 25.10.2021
Перечень поручений президента опубликован на сайте Кремля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^