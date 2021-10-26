Будут представлены предметы культа, использовавшиеся на богослужениях
29 октября в Кяхте состоится презентация выставочного проекта «Свет православия на святой земле». Мероприятие пройдёт в краеведческом музее имени академика В.А. Обручева.
- Прошлое города Кяхта удивляет и восхищает. Город являлся не только экономическим, культурным, но и духовным центром Забайкалья. Его украшало 6 православных храмов, архитектура и внутреннее убранство которых отличались особой пышностью и величием. Сегодня с этим богатым наследием можно познакомиться в Кяхтинском краеведческом музее: православная коллекция музея весьма обширна и разнообразна. Предметы несут не только религиозную, но и историческую художественную ценность, - сообщает пресс-служба музея.
На выставке будут представлены предметы православного культа, ранее использовавшиеся в ходе богослужений и при совершении треб: кресты, лампады, кадила, дарохранительница, потир, являющиеся образцами высокохудожественного мастерства. Представлены иконы, которые имеют клеймо мастера иконописца Ивана Матвеевича Малышева, одного из самых значимых иконописцев второй половины XIX века. Особое место в зале занимает живописное полотно – икона портретиста и иконописца Карла-Христиана-Филиппа Яковлевича Рейхеля — «Тайная вечеря», прошедшая реставрацию в 2020 году.
Начало презентации проекта «Свет православия на святой земле» в 12:00.
Возрастное ограничение 6+
В Кяхте откроется православная выставка
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