Глава Бурятии принял участие во Всероссийской переписи населения

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На сегодня в республике переписано чуть более 200 тысяч человек



Сегодня, 25 октября, глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие во Всероссийской переписи населения. Он прошёл процедуру переписи через сайт «Госуслуги». Алексей Цыденов сообщил, что в Бурятии перепись идёт низкими темпами и призвал земляков активизироваться.



- Всё планируется, исходя из количества жителей: бюджет, вся система образования, здравоохранения, норма содержания врачей и учителей, дороги, инженерное обеспечение – всё, что так или иначе имеет плановый характер, всё зависит от численности населения. Сколько будет учтено людей - настолько и будет план. Скажем, будет в посёлке жить 200 человек, а посчитают 50 – не будет ФАПа, врачей. Пройти перепись нужно для того, чтобы на каждого человека были заложены нормы обеспечения. Отмечу, что перепись населения идёт невысокими темпами: на сегодня переписано чуть более 200 тысяч человек, а у нас по итогам последней переписи 972 тысячи жителей. Половина времени уже прошла. Нам за оставшуюся половину времени нужно переписать ещё 700 с лишним тысяч человек. Это много. Я хотел бы обратиться ко всем нашим жителям. Уважаемые земляки, очень важно, чтобы все приняли участие в переписи, все были учтены, - обратился к жителям глава Бурятии.



Он отметил простоту и доступность процедуры заполнения анкеты через портал «Госуслуги».



- Процедура простая и доступная. 10-15 минут потратить, чтобы полностью переписаться - можно найти это время. Тем более, что это определяет все условия жизни в республике в следующие десять лет. Перепись пройти можно самостоятельно на портале «Госуслуги», как я сейчас, за себя и за своих родных - учёт ведётся по домохозяйству. Либо можно прийти в пункты переписи. Они не совпадают с участками голосования, куда люди привыкли ходить. Перечень пунктов опубликован в СМИ, на сайте Бурятстата и правительства Бурятии. И третий способ – дома. По домам ходят переписчики, - рассказал Алексей Цыденов.



Глава Бурятии попросил жителей частных домов следить за сторожевыми собаками, так как участились случаи нападения собак на переписчиков.



- Уже есть факты, когда собаки нападали на переписчиков, поэтому прошу поддержать наших переписчиков, которые проводят большую ответственную работу, ходят по дворам и ведут перепись. Эту работу они делают для нас с вами. Поэтому прошу позаботиться об их безопасности, - подчеркнул Алексей Цыденов.





