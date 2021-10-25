Ударивший локтем полицейского забайкалец пойдёт под суд

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

За нападение на представителя власти ему грозит лишение свободы



Прокуратура Боханского района Забайкальского края утвердила обвинительное заключение в отношении 31-летнего местного жителя. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.



По версии следствия, в мае в дневное время в деревне Картыгей мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказался выполнять законные требования и нанёс удар локтем сотруднику полиции, работавшему по сообщению о нарушении обвиняемым общественного порядка и совершении противоправных действий в отношении соседей.



Уголовное дело направлено в Боханский районный суд для рассмотрения по существу.



Мужчине грозит до пяти лет колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



