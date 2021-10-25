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Транспортные полицейские встретились со школьниками Бурятии

Транспортные полицейские встретились со школьниками Бурятии
Общество,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте
В Улан-Удэнском линейном отделе прошла познавательная экскурсия для школьников

Транспортные полицейские совместно с ветеранами Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте и членами боевого братства провели познавательную экскурсию по отделу для учащихся средней образовательной школы Хойтобэе Иволгинского района Бурятии.

Сотрудники полиции рассказали гостям встречи об истории линейного отдела, провели экскурсию по подразделению, в ходе которой школьники смогли воочию познакомиться с работой экспертов-криминалистов, кинологов, следователей, сотрудников дежурной части. Начальник подразделения по работе с личным составом Екатерина Гуськова рассказала аудитории о требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу в органы правопорядка, и пригласила ребят на службу. Не остался в стороне и музей транспортной полиции, посещение которого вызвало особый интерес у детей, уверяют транспортные полицейские.

Ветеран боевых действий Василий Баев и кавалеры ордена Мужества Николай Хлебодаров и Александр Машанов рассказали ребятам об интересных событиях, происходивших с ними в служебных командировках на Северном Кавказе, а также о добрых делах, которые совершали российские солдаты во имя мира. Рассказы ветеранов были пронизаны гордостью и патриотизмом, которые придали встрече поколений особый эмоциональный настрой.

В финале встречи участники события поблагодарили стражей магистралей и ветеранов за проведённое мероприятие. В свою очередь, председатель Совета ветеранов Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте Сергей Желнов выразил слова признательности директору школы Владимиру Бадмаеву, заместителю по воспитательной работе Кларе Халбутаевой и классному руководителю Пурбо Жапову за активное сотрудничество в деле патриотического воспитания подрастающего поколения, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
транспортная полиция

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