Вызов о взрывном устройстве в школе Бурятии оказался ложным

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В Улан-Удэ пройдёт выездной день донора Общество, Донором может быть здоровый гражданин 18 лет и старше, не имеющий противопоказаний к донорству, с весовой категорией более 50 кг

Забайкалец до смерти избил знакомую Общество, Обвиняемый вместе со своим приятелем в большой сумке вынес тело женщины и выбросил в мусорный контейнер