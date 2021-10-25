Занятия первой смены были отменены, вторая смена продолжает учебный процесс
Вызов о заложении взрывного устройства в школе в пригороде Улан-Удэ был ложным, подозреваемый установлен, на месте работает ПДН. Об этом сообщили в правительстве Бурятии.
- Занятия первой смены были отменены, вторая смена продолжает учебный процесс в штатном режиме, - добавили здесь.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 9.11 часов 25 октября на пульт оперативного дежурного ЕДДС администрации Иволгинского района поступило сообщение об угрозе взрыва в школе Поселья.
По сигналу были подняты все оперативные службы Иволгинского района. Территория школы была оцеплена сотрудниками ОМВД по Иволгинскому району, выставлены посты ДПС, организована эвакуация персонала и учащихся. Занятия в школе были отменены на время проведения обследования.
Вызов о взрывном устройстве в школе Бурятии оказался ложным
Общество, Фото:
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