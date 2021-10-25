Темой стал День ООН
В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся конкурс плакатов на тему: «День ООН». Этот конкурс был приурочен к празднованию международного дня Организации Объединённых Наций.
В каждом отряде были изготовлены стенгазеты, а также проведены познавательные лекции об истории празднования этого дня и викторина.
Завершающим этапом мероприятия стал общий просмотр видеороликов об истории ООН, по итогам конкурса лучшим был признан отряд № 1, 2 место занял 2 отряд и третье место занял отряд № 3, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В колонии в Улан-Удэ провели конкурс стенгазет
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