Забайкалец до смерти избил знакомую

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Обвиняемый вместе со своим приятелем в большой сумке вынес тело женщины и выбросил в мусорный контейнер



Завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей посёлка Первомайский Шилкинского района. 31-летний мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Второй мужчина 32 лет обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления.



6 августа 2021 года в своей квартире в посёлке Первомайский пяьный обвиняемый избил руками, ногами и деревянной шваброй 28-летнюю знакомую. Через непродолжительное время женщина от полученных травм скончалась. Обвиняемый вместе со своим приятелем в большой сумке вынес тело женщины и выбросил в мусорный контейнер.



Тело женщины обнаружил водитель мусоровозной автомашины 8 августа на полигоне бытовых отходов в городе Шилке. Ещё через несколько дней полицейские задержали злоумышленников.



- Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

