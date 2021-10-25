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Забайкалец до смерти избил знакомую

Забайкалец до смерти избил знакомую
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Обвиняемый вместе со своим приятелем в большой сумке вынес тело женщины и выбросил в мусорный контейнер

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей посёлка Первомайский Шилкинского района. 31-летний мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Второй мужчина 32 лет обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления.

6 августа 2021 года в своей квартире в посёлке Первомайский пяьный обвиняемый избил руками, ногами и деревянной шваброй 28-летнюю знакомую. Через непродолжительное время женщина от полученных травм скончалась. Обвиняемый вместе со своим приятелем в большой сумке вынес тело женщины и выбросил в мусорный контейнер.

Тело женщины обнаружил водитель мусоровозной автомашины 8 августа на полигоне бытовых отходов в городе Шилке. Ещё через несколько дней полицейские задержали злоумышленников.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю. 
следователи суд

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