Обвиняемый вместе со своим приятелем в большой сумке вынес тело женщины и выбросил в мусорный контейнер
Завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей посёлка Первомайский Шилкинского района. 31-летний мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Второй мужчина 32 лет обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления.
6 августа 2021 года в своей квартире в посёлке Первомайский пяьный обвиняемый избил руками, ногами и деревянной шваброй 28-летнюю знакомую. Через непродолжительное время женщина от полученных травм скончалась. Обвиняемый вместе со своим приятелем в большой сумке вынес тело женщины и выбросил в мусорный контейнер.
Тело женщины обнаружил водитель мусоровозной автомашины 8 августа на полигоне бытовых отходов в городе Шилке. Ещё через несколько дней полицейские задержали злоумышленников.
- Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
Забайкалец до смерти избил знакомую
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