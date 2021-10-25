Его получат 22 многодетные матери
В Иркутской области 22 многодетные матери получат почётные знаки «Материнская слава». Соответствующее распоряжение подписаны губернатором региона. Почётным знаком награждаются женщины, родившие или достойно воспитывающие пять и более детей.
– Иркутская область – один из немногих регионов Российской Федерации, учредивший подобный почётный знак. За заслуги в воспитании детей многодетные матери достойны общественного признания и уважения. Начиная с 2008 года, в Приангарье почётным знаком «Материнская слава» награждено 170 многодетных матерей, – рассказал губернатор Игорь Кобзев.
В 2021 году награду получат жительницы Осинского, Усольского, Эхирит-Булагатского, Слюдянского, Куйтунского, Иркутского, Тулунского, Зиминского, Черемховского и Качугского районов, Ангарского городского округа, Свирска, Саянска и Братска. Помимо почётного знака предусмотрена единовременная выплата в 150 тысяч рублей.
Награждение традиционно состоится в преддверии Дня матери в конце ноября, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области вручат знак «Материнская слава»
Общество, Фото:
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