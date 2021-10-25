В поле зрения правоохранителей парень попадался ещё в подростковом возрасте
Поздно вечером 22 октября сотрудники дорожно-патрульной службы в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии для проверки документов остановили автомобиль, в багажнике которого были обнаружены два аккумулятора. 18-летний водитель признался, что снял аккумуляторные батареи в селе Поселье с припаркованной рядом с домом крупнотоннажной грузовой автомашины.
Грузовик он заметил в тот момент, когда поехал на подработку, а совершил преступление по возвращению домой. Ущерб составил 24 тысячи рублей.
Полицейские выяснили, что молодой человек причастен ещё к трём противоправным преступлениям на территории Советского района Улан-Удэ.
Так, 27 декабря прошлого года он попытался похитил аккумуляторы с седельного тягача, стоявшего в ограде дома в посёлке Тулунжа, однако реализовать преступный замысел не удалось. В мае текущего года – совершил аналогичную кражу на территории организации, оказывающей услуги по операциям с недвижимостью. Похищенные с грузовика аккумуляторные батареи он позже сдал в пункт приёма металла. Ущерб оценён на сумму 32 тысячи рублей.
Поздно вечером 23 сентября парень попытался слить топливо с грузового автомобиля во дворе частного дома. Однако его заметил вышедший из дома хозяин. Испугавшись расправы со стороны мужчины, он убежал.
В пресс-службе МВД по Бурятии отмечают, что несовершеннолетнем возрасте он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные кражи. Парень нигде не учится, имеет основное общее образование – 9 классов, подрабатывает на станции техобслуживания. В содеянном подозреваемый признался.
Возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается. Молодой человек проверяется на причастность к другим имущественным преступлениям.
Молодой житель Бурятии воровал аккумуляторы с грузовиков
Общество, Фото:
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