 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 октября

24 октября

Популярное

Молодой житель Бурятии воровал аккумуляторы с грузовиков

Молодой житель Бурятии воровал аккумуляторы с грузовиков
Общество,  Фото:pixabay.com.
В поле зрения правоохранителей парень попадался ещё в подростковом возрасте

Поздно вечером 22 октября сотрудники дорожно-патрульной службы в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии для проверки документов остановили автомобиль, в багажнике которого были обнаружены два аккумулятора. 18-летний водитель признался, что снял аккумуляторные батареи в селе Поселье с припаркованной рядом с домом крупнотоннажной грузовой автомашины.

Грузовик он заметил в тот момент, когда поехал на подработку, а совершил преступление по возвращению домой. Ущерб составил 24 тысячи рублей.

Полицейские выяснили, что молодой человек причастен ещё к трём противоправным преступлениям на территории Советского района Улан-Удэ.

Так, 27 декабря прошлого года он попытался похитил аккумуляторы с седельного тягача, стоявшего в ограде дома в посёлке Тулунжа, однако реализовать преступный замысел не удалось. В мае текущего года – совершил аналогичную кражу на территории организации, оказывающей услуги по операциям с недвижимостью. Похищенные с грузовика аккумуляторные батареи он позже сдал в пункт приёма металла. Ущерб оценён на сумму 32 тысячи рублей.

Поздно вечером 23 сентября парень попытался слить топливо с грузового автомобиля во дворе частного дома. Однако его заметил вышедший из дома хозяин. Испугавшись расправы со стороны мужчины, он убежал.

В пресс-службе МВД по Бурятии отмечают, что несовершеннолетнем возрасте он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные кражи. Парень нигде не учится, имеет основное общее образование – 9 классов, подрабатывает на станции техобслуживания. В содеянном подозреваемый признался.

Возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается. Молодой человек проверяется на причастность к другим имущественным преступлениям.
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Игорь Шутенков посетил репетицию театра «Забава»
Игорь Шутенков посетил репетицию театра «Забава»
Общество, 25.10.2021
Театр народной музыки и танца готовится к своим юбилейным концертам
В Улан-Удэ автобус сбил косулю
В Улан-Удэ автобус сбил косулю
Общество, 25.10.2021
Инцидент случился рано утром
Театр «Байкал» представит новые танцы
Театр «Байкал» представит новые танцы
Общество, 25.10.2021
Концерты состоятся 4 и 5 ноября
В Чите посетитель кафе присвоил чужую сумку
В Чите посетитель кафе присвоил чужую сумку
Общество, 25.10.2021
В сумке были деньги и наушники
В пригороде Улан-Удэ эвакуировали школьников
В пригороде Улан-Удэ эвакуировали школьников
Общество, 25.10.2021
Утром на электронный адрес школы поступило сообщение о заложении взрывного устройства
Житель Иркутской области ударил полицейского
Житель Иркутской области ударил полицейского
Общество, 25.10.2021
Уголовное дело о применении насилии в отношении представителя власти направлено в суд
В Забайкалье коронавирус превысил отметку в 75 тысяч
В Забайкалье коронавирус превысил отметку в 75 тысяч
Общество, 25.10.2021
За сутки выявили более трёхсот больных
HeadHunter: 50% работoдателей Бурятии не настаивают на обязательной вакцинации
HeadHunter: 50% работoдателей Бурятии не настаивают на обязательной вакцинации
Общество, 25.10.2021
Чаще всего об обязательной вакцинации говорят специалисты сфер «Управление персоналом», «Бухгалтерия»
В Бурятии с начала года проверили 311 проб плодоовощной продукции
В Бурятии с начала года проверили 311 проб плодоовощной продукции
Общество, 25.10.2021
Доля продукции, не соответствующей требованиям по содержанию нитратов, составила 5,8%
В Иркутской области вызволили детей, запертых в квартире
В Иркутской области вызволили детей, запертых в квартире
Общество, 25.10.2021
Дети рассказали, что несколько дней назад их мама ушла и с тех пор они находятся одни
В Улан-Удэ прошёл турнир по стрельбе из лука памяти Виктора Абрамова
В Улан-Удэ прошёл турнир по стрельбе из лука памяти Виктора Абрамова
Общество, 25.10.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
В Бурятии коронавирус перешагнул отметку в 62 тысячи
В Бурятии коронавирус перешагнул отметку в 62 тысячи
Общество, 25.10.2021
 Число больных COVID-19 продолжает расти

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^