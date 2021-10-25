Молодой житель Бурятии воровал аккумуляторы с грузовиков

В поле зрения правоохранителей парень попадался ещё в подростковом возрасте



Поздно вечером 22 октября сотрудники дорожно-патрульной службы в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии для проверки документов остановили автомобиль, в багажнике которого были обнаружены два аккумулятора. 18-летний водитель признался, что снял аккумуляторные батареи в селе Поселье с припаркованной рядом с домом крупнотоннажной грузовой автомашины.



Грузовик он заметил в тот момент, когда поехал на подработку, а совершил преступление по возвращению домой. Ущерб составил 24 тысячи рублей.



Полицейские выяснили, что молодой человек причастен ещё к трём противоправным преступлениям на территории Советского района Улан-Удэ.



Так, 27 декабря прошлого года он попытался похитил аккумуляторы с седельного тягача, стоявшего в ограде дома в посёлке Тулунжа, однако реализовать преступный замысел не удалось. В мае текущего года – совершил аналогичную кражу на территории организации, оказывающей услуги по операциям с недвижимостью. Похищенные с грузовика аккумуляторные батареи он позже сдал в пункт приёма металла. Ущерб оценён на сумму 32 тысячи рублей.



Поздно вечером 23 сентября парень попытался слить топливо с грузового автомобиля во дворе частного дома. Однако его заметил вышедший из дома хозяин. Испугавшись расправы со стороны мужчины, он убежал.



В пресс-службе МВД по Бурятии отмечают, что несовершеннолетнем возрасте он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные кражи. Парень нигде не учится, имеет основное общее образование – 9 классов, подрабатывает на станции техобслуживания. В содеянном подозреваемый признался.



Возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается. Молодой человек проверяется на причастность к другим имущественным преступлениям.

