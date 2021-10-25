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Гиревики Бурятии победили на чемпионате мира

Гиревики Бурятии победили на чемпионате мира
Общество,  Фото:РО всероссийской федерации гиревого спорта
Спортсмены завоевали 7 золотых медалей

В Будапеште с 21 по 24 октября прошли чемпионат и первенство мира по гиревому спорту. В нём приняли участие 450 спортсменов из 32 стран.

В составе сборной России выступили три спортсмена из Бурятии: Андрей Рассадин, Дмитрий Коломин и Сергей Каргин. На соревнованиях атлеты завоевали 7 золотых медалей, сообщает пресс-служба регионального отделения всероссийской федерации гиревого спорта.

Андрей Рассадин стал двукратным чемпионом мира. Спортсмен боролся за медали в двоеборье в весовой категории 78 кг. С результатом 136 в толчке и 203 в рывке на последних секундах он вырвал победу у спортсмена из Казахстана.

Сергей Каргин завоевал золотую медаль в дисциплине «длинный цикл» в весовой категории 78 кг. Спортсмен зафиксировал 81 подъём. Ещё одно первое место Сергей Каргин выиграл в эстафете в этой же дисциплине.

Дмитрий Коломин стал двукратным победителем первенства мира среди юниоров. В двоеборье он оказался сильнее своих соперников с результатом 107 в толчке и 172 в рывке. Во второй день соревнований спортсмен одержал победу в длинном цикле, зафиксировав 61 подъём. 
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