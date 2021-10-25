В мужском финале сборная России уступила команде Боснии
Мужская сборная страны по волейболу сидя, в составе которой играет спортсмен из Бурятии Виталий Соболев стала серебряным призёром чемпионата Европы.
На пути к финалу волейболисты России показали отличную игру, обыграв команды из Чехии, Хорватии, Словении, Италии, Сербии, и Украины со счётом 3:0. Лишь в финале чемпионата команда уступила сборной Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Соревнования проходили в турецком городе Кемер с 13 по 24 октября. В чемпионате принимали участие 11 женских и 16 мужских сборных. Женская сборная команда России завоевала золотые медали, обыграв в финале сборную Италии.
Волейболист из Бурятии стал призёром чемпионата Европы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Его получат 22 многодетные матери
Волонтёры разукрасили бетонные заборы учреждения
Каникулы у школьников края продлены до 7 ноября
Незаконное перемещение нефрита выявили на Бурятской таможне
Международные соревнования проходили в Сочи
Волейболист из Бурятии стал призёром чемпионата Европы
Желающим вакцинироваться при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС
Правительство России подписало постановления об изменении в госпрограммах
Перечень поручений президента опубликован на сайте Кремля
Спортсмены завоевали 7 золотых медалей
Прокурорской проверкой были выявлены нарушения закона
В регионе подведены итоги надзора за качеством и безопасностью плодоовощной продукции
Банкеты с 30 октября по 7 ноября приостанавливаются
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
На уборку вышли тысячи горожан