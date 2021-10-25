Волейболист из Бурятии стал призёром чемпионата Европы

Общество, Фото: пресс-служба Паралимпийского комитета России

В мужском финале сборная России уступила команде Боснии



Мужская сборная страны по волейболу сидя, в составе которой играет спортсмен из Бурятии Виталий Соболев стала серебряным призёром чемпионата Европы.



На пути к финалу волейболисты России показали отличную игру, обыграв команды из Чехии, Хорватии, Словении, Италии, Сербии, и Украины со счётом 3:0. Лишь в финале чемпионата команда уступила сборной Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.



Соревнования проходили в турецком городе Кемер с 13 по 24 октября. В чемпионате принимали участие 11 женских и 16 мужских сборных. Женская сборная команда России завоевала золотые медали, обыграв в финале сборную Италии.

