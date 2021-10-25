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Волейболист из Бурятии стал призёром чемпионата Европы

Волейболист из Бурятии стал призёром чемпионата Европы
Общество,  Фото:пресс-служба Паралимпийского комитета России
В мужском финале сборная России уступила команде Боснии

Мужская сборная страны по волейболу сидя, в составе которой играет спортсмен из Бурятии Виталий Соболев стала серебряным призёром чемпионата Европы.

На пути к финалу волейболисты России показали отличную игру, обыграв команды из Чехии, Хорватии, Словении, Италии, Сербии, и Украины со счётом 3:0. Лишь в финале чемпионата команда уступила сборной Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

Соревнования проходили в турецком городе Кемер с 13 по 24 октября. В чемпионате принимали участие 11 женских и 16 мужских сборных. Женская сборная команда России завоевала золотые медали, обыграв в финале сборную Италии.
волейбол Бурятия чемпионат Европы спорт

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