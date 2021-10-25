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В Бурятии проводится литературно-краеведческий конкурс

В Бурятии проводится литературно-краеведческий конкурс
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Видеоматериалы принимаются до 14 ноября

17 ноября в Бурятии проводится республиканский литературно-краеведческий онлайн-конкурс «Нюуса тобшо» в дистанционном формате. Принять участие могут команды учащихся 7-11 классов, состоящие из 8 человек.

Заявка-анкета и согласие на обработку персональных данных предоставляются до 3 ноября. До 14 ноября участники должны прислать ссылки на электронную почту kraeved03@mail.ru на следующие видеоматериалы домашнего задания:
- видеопредставление команды;
- конкурс «Видеопредставление обрядовых песен «Арадай абдарhаа…»;
- конкурс исполнителей юмористических рассказов на бурятском языке «Хамта энеэлдэебди!».

17 ноября проводится онлайн-тестирование на бурятском языке по истории и достопримечательностям Бурятии и Улан-Удэ, а также онлайн- тестирование «Нюуса тобшо» — тест по краеведению и озеру Байкал на бурятском языке (обычаи и традиции, культура, флора, фауна).

Победителей конкурса наградят дипломами и призами. Об этом сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта в РБ.

Возрастное ограничение 12+
конкурс Бурятия краеведение бурятский язык школьники

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