В Бурятии проводится литературно-краеведческий конкурс

Видеоматериалы принимаются до 14 ноября



17 ноября в Бурятии проводится республиканский литературно-краеведческий онлайн-конкурс «Нюуса тобшо» в дистанционном формате. Принять участие могут команды учащихся 7-11 классов, состоящие из 8 человек.



Заявка-анкета и согласие на обработку персональных данных предоставляются до 3 ноября. До 14 ноября участники должны прислать ссылки на электронную почту kraeved03@mail.ru на следующие видеоматериалы домашнего задания:

- видеопредставление команды;

- конкурс «Видеопредставление обрядовых песен «Арадай абдарhаа…»;

- конкурс исполнителей юмористических рассказов на бурятском языке «Хамта энеэлдэебди!».



17 ноября проводится онлайн-тестирование на бурятском языке по истории и достопримечательностям Бурятии и Улан-Удэ, а также онлайн- тестирование «Нюуса тобшо» — тест по краеведению и озеру Байкал на бурятском языке (обычаи и традиции, культура, флора, фауна).



Победителей конкурса наградят дипломами и призами. Об этом сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта в РБ.



Возрастное ограничение 12+

