Житель Иркутской области ударил полицейского

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Уголовное дело о применении насилии в отношении представителя власти направлено в суд



Прокуратура Боханского района утвердила обвинительное заключение в отношении 31-летнего мужчины. Он обвиняется в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.



В мае 2021 года днём в деревне Картыгей пьяный мужчина отказался выполнять законные требования и нанёс удар локтем сотруднику полиции, работавшему по сообщению о нарушении обвиняемым общественного порядка.



Уголовное дело направлено в Боханский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Иркутской области.

