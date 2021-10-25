Житель Иркутской области ударил полицейского

Уголовное дело о применении насилии в отношении представителя власти направлено в суд
Прокуратура Боханского района утвердила обвинительное заключение в отношении 31-летнего мужчины. Он обвиняется в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
В мае 2021 года днём в деревне Картыгей пьяный мужчина отказался выполнять законные требования и нанёс удар локтем сотруднику полиции, работавшему по сообщению о нарушении обвиняемым общественного порядка.
Уголовное дело направлено в Боханский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Иркутской области.
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