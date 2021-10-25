За сутки выявили более трёхсот больных
По данным на 25 октября, за сутки в Забайкалье выявлено 325 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии вирус обнаружен у 75 175 забайкальцев.
За прошедшие сутки 149 человек вылечились от коронавируса, общее количество победивших болезнь забайкальцев составило 64 266.
В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 146 человек находятся в тяжёлом состоянии, 66 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За весь период COVID-19 унёс жизни 1 559 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено два летальных случая от коронавируса.
Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией постановлением губернатора с 25 октября в Забайкалье введены QR-коды. Кроме того, начинается серьёзный мониторинг вакцинации сотрудников внутри организаций с предоставлением подтверждающих документов, а также контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер.
Глава управления Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа заявила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе превышает суточные показатели по России, а также показатели региона за аналогичные периоды прошлого года.
Специалисты напоминают, что эффективным способом защиты от коронавируса остаётся вакцинация, сообщает пресс-служба правительства края.
В Забайкалье коронавирус превысил отметку в 75 тысяч
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