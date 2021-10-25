 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 октября

24 октября

Популярное

В Забайкалье коронавирус превысил отметку в 75 тысяч

В Забайкалье коронавирус превысил отметку в 75 тысяч
Общество,  Фото:pexels.com
За сутки выявили более трёхсот больных

По данным на 25 октября, за сутки в Забайкалье выявлено 325 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии вирус обнаружен у 75 175 забайкальцев.

За прошедшие сутки 149 человек вылечились от коронавируса, общее количество победивших болезнь забайкальцев составило 64 266.

В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 146 человек находятся в тяжёлом состоянии, 66 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За весь период COVID-19 унёс жизни 1 559 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено два летальных случая от коронавируса.

Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией постановлением губернатора с 25 октября в Забайкалье введены QR-коды. Кроме того, начинается серьёзный мониторинг вакцинации сотрудников внутри организаций с предоставлением подтверждающих документов, а также контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер.

Глава управления Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа заявила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе превышает суточные показатели по России, а также показатели региона за аналогичные периоды прошлого года.

Специалисты напоминают, что эффективным способом защиты от коронавируса остаётся вакцинация, сообщает пресс-служба правительства края.

Забайкальский край коронавирус

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите посетитель кафе присвоил чужую сумку
В Чите посетитель кафе присвоил чужую сумку
Общество, 25.10.2021
В сумке были деньги и наушники
В пригороде Улан-Удэ эвакуировали школьников
В пригороде Улан-Удэ эвакуировали школьников
Общество, 25.10.2021
Утром на электронный адрес школы поступило сообщение о заложении взрывного устройства
Житель Иркутской области ударил полицейского
Житель Иркутской области ударил полицейского
Общество, 25.10.2021
Уголовное дело о применении насилии в отношении представителя власти направлено в суд
В Забайкалье коронавирус превысил отметку в 75 тысяч
В Забайкалье коронавирус превысил отметку в 75 тысяч
Общество, 25.10.2021
За сутки выявили более трёхсот больных
HeadHunter: 50% работoдателей Бурятии не настаивают на обязательной вакцинации
HeadHunter: 50% работoдателей Бурятии не настаивают на обязательной вакцинации
Общество, 25.10.2021
Чаще всего об обязательной вакцинации говорят специалисты сфер «Управление персоналом», «Бухгалтерия»
В Бурятии с начала года проверили 311 проб плодоовощной продукции
В Бурятии с начала года проверили 311 проб плодоовощной продукции
Общество, 25.10.2021
Доля продукции, не соответствующей требованиям по содержанию нитратов, составила 5,8%
В Иркутской области вызволили детей, запертых в квартире
В Иркутской области вызволили детей, запертых в квартире
Общество, 25.10.2021
Дети рассказали, что несколько дней назад их мама ушла и с тех пор они находятся одни
В Улан-Удэ прошёл турнир по стрельбе из лука памяти Виктора Абрамова
В Улан-Удэ прошёл турнир по стрельбе из лука памяти Виктора Абрамова
Общество, 25.10.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
В Бурятии коронавирус перешагнул отметку в 62 тысячи
В Бурятии коронавирус перешагнул отметку в 62 тысячи
Общество, 25.10.2021
 Число больных COVID-19 продолжает расти
Улан-удэнка не платила алименты на содержание сына
Улан-удэнка не платила алименты на содержание сына
Общество, 25.10.2021
Женщине назначили исправительные работы
Лису из Иркутской зоогалереи назвали Фемидой
Лису из Иркутской зоогалереи назвали Фемидой
Общество, 25.10.2021
Животное всё увереннее ведёт себя 
Лучший начальник караула в ДФО работает в Бурятии
Лучший начальник караула в ДФО работает в Бурятии
Общество, 25.10.2021
В республике завершился второй этап смотра-конкурса среди сотрудников ФСИН

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^