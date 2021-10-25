В Бурятии с начала года проверили 311 проб плодоовощной продукции

Доля продукции, не соответствующей требованиям по содержанию нитратов, составила 5,8%



В Бурятии за 9 месяцев 2021 года в ходе контрольно-надзорных мероприятий исследовано 311 проб плодоовощной продукции.



- Все исследованные образцы соответствовали нормативным значениям по санитарно-химическим показателям, в том числе по содержанию пестицидов, токсических элементов и радионуклидов. Наличие генетически модифицированных организмов, возбудителей паразитарных заболеваний не выявлено, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике.



При этом, доля продукции, не соответствующей гигиеническим требованиям по содержанию нитратов, составила 5,8%. Специалистами приняты меры по ограничению оборота этой продукции.

