Доля продукции, не соответствующей требованиям по содержанию нитратов, составила 5,8%
В Бурятии за 9 месяцев 2021 года в ходе контрольно-надзорных мероприятий исследовано 311 проб плодоовощной продукции.
- Все исследованные образцы соответствовали нормативным значениям по санитарно-химическим показателям, в том числе по содержанию пестицидов, токсических элементов и радионуклидов. Наличие генетически модифицированных организмов, возбудителей паразитарных заболеваний не выявлено, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике.
При этом, доля продукции, не соответствующей гигиеническим требованиям по содержанию нитратов, составила 5,8%. Специалистами приняты меры по ограничению оборота этой продукции.
В Бурятии с начала года проверили 311 проб плодоовощной продукции
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