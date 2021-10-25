В Иркутске открылся парк семейного отдыха

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Экологичный парк интегрирован в существующий ландшафт



В Иркутске состоялось торжественное открытие парка семейного отдыха в микрорайоне Солнечный.



– Это экологичный парк для всех возрастов, всех видов отдыха. Здесь можно заниматься разными видами спорта, отдыхать и наслаждаться природой, гулять с детьми, встречаться с друзьями, проводить праздники – интересно и с пользой проводить время всей семьёй, всем микрорайоном, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.



Особенностью парка является интеграция в существующий ландшафт. На территории сохранены деревья, которые в 70-х годах высадили первые жители Солнечного. При отделке максимально использованы природные материалы. При этом применены современные технологии: разноуровневое освещение, газоны на геотехнических решётках. Есть специализированная площадка для выгула и тренировки собак, а также специальные урны и ящики для дог-пакетов.



В парке высадили аллеи из декоративных растений – липы, ореха, калины, ивы. Все деревья адаптированы к сибирским условиям, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

