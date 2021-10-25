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В Иркутске открылся парк семейного отдыха

В Иркутске открылся парк семейного отдыха
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Экологичный парк интегрирован в существующий ландшафт

В Иркутске состоялось торжественное открытие парка семейного отдыха в микрорайоне Солнечный.

– Это экологичный парк для всех возрастов, всех видов отдыха. Здесь можно заниматься разными видами спорта, отдыхать и наслаждаться природой, гулять с детьми, встречаться с друзьями, проводить праздники – интересно и с пользой проводить время всей семьёй, всем микрорайоном, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Особенностью парка является интеграция в существующий ландшафт. На территории сохранены деревья, которые в 70-х годах высадили первые жители Солнечного. При отделке максимально использованы природные материалы. При этом применены современные технологии: разноуровневое освещение, газоны на геотехнических решётках. Есть специализированная площадка для выгула и тренировки собак, а также специальные урны и ящики для дог-пакетов.

В парке высадили аллеи из декоративных растений – липы, ореха, калины, ивы. Все деревья адаптированы к сибирским условиям, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутск семьи парки отдыха

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