Экологичный парк интегрирован в существующий ландшафт
В Иркутске состоялось торжественное открытие парка семейного отдыха в микрорайоне Солнечный.
– Это экологичный парк для всех возрастов, всех видов отдыха. Здесь можно заниматься разными видами спорта, отдыхать и наслаждаться природой, гулять с детьми, встречаться с друзьями, проводить праздники – интересно и с пользой проводить время всей семьёй, всем микрорайоном, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Особенностью парка является интеграция в существующий ландшафт. На территории сохранены деревья, которые в 70-х годах высадили первые жители Солнечного. При отделке максимально использованы природные материалы. При этом применены современные технологии: разноуровневое освещение, газоны на геотехнических решётках. Есть специализированная площадка для выгула и тренировки собак, а также специальные урны и ящики для дог-пакетов.
В парке высадили аллеи из декоративных растений – липы, ореха, калины, ивы. Все деревья адаптированы к сибирским условиям, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске открылся парк семейного отдыха
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