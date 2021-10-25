В Иркутске стартовал Байкальский фестиваль регионального кино

Торжественное открытие состоится завтра, 26 октября



С 25 по 30 октября в Иркутске проходит Байкальский фестиваль регионального кино (БФРК). Мероприятие проводится на площадке кинотеатра «Киномолл». В этом году фестиваль посвящён 120-летию со дня рождения отечественного кинорежиссёра и педагога Михаила Ромма, который родился в Иркутске 11 января 1901 года.



БФРК включает конкурсные показы, мастер-классы и творческие встречи с профессионалами в области киноиндустрии. В этом году было подано более 150 работ по пяти номинациям: лучший игровой фильм, лучший документальный фильм, лучшая работа в жанре «видео-арт», лучший рекламный ролик, лучший музыкальный клип. В конкурсный показ вошли 35 авторских работ. Гран-при присуждается за лучшую работу по решению жюри.



25 октября состоялся показ фильма «Обыкновенный фашизм» (18+) Михаила Ромма. Торжественное открытие фестиваля пройдёт 26 октября в 19:00. В этом году для фильма-открытия выбрана документальная лента «Жизнь – это кайф!» (16+). Это история о педагоге ВГИК Владимире Фенченко. Режиссёры: Марина Мария Мельник, Юлия Бобкова, Андрей Ананин. Художественный руководитель проекта – Светлана Музыченко. Продюсер – Сергей Мирошниченко.



- Вход на все мероприятия фестиваля – свободный. Ознакомиться с подробной информацией можно на страницах проекта в социальных сетях, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



