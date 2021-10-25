В Бурятии военные отметили Всемирный день повара

В соединениях и воинских частях прошли конференции и мастер-классы



В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, отметили Всемирный день повара. Военнослужащие продегустировали традиционные блюда русской кухни.



- В общевойсковом объединении состоялись конференции по организации питания в соединениях и воинских частях, для военных поваров были проведены мастер-классы по приготовлению блюд, а до руководителей продовольственных служб воинских частей ВВО доведены руководящие документы, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



В мероприятиях Дня повара приняли участие более 100 офицеров и младших специалистов подразделений материально-технического обеспечения Восточного военного округа.



В столовой танкового соединения ВВО прибывшие на обед подразделения встречали девушки в национальных костюмах, которые дали рекомендации по праздничному меню. Наравне с обычными блюдами военнослужащие могли попробовать картофель, запечённый по-деревенски с говядиной, домашние пельмени, разносолы домашние, блины, оладьи, выпечку и многое другое. Кроме того, были представлены, входящие в ежедневный рацион, овощи и фрукты. Все блюда были красиво оформлены.



Справка



В 2004 году всемирная ассоциация сообществ шеф-поваров установила 20 октября Международным днём повара, который отмечается в 70 странах мира.

