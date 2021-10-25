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Лучший начальник караула в ДФО работает в Бурятии

Лучший начальник караула в ДФО работает в Бурятии
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
В республике завершился второй этап смотра-конкурса среди сотрудников ФСИН

В УФСИН России по Бурятии завершился второй этап смотра-конкурса «Лучший начальник караула специальных подразделений УИС по конвоированию» среди сотрудников территориальных органов Дальневосточного федерального округа.

В состязании приняли участие девять сотрудников из Магаданской, Амурской и Сахалинской областей, Приморского, Забайкальского, Хабаровского и Камчатского краёв, а также из республик Саха (Якутия) и Бурятия.

В течение двух дней участники демонстрировали свои навыки и умения в различных дисциплинах, таких как строевая, огневая, специальная и физическая подготовки.

Во время строевого смотра был проверен внешний вид участников. В зачёт по огневой подготовке вошло упражнение по стрельбе из пистолета Макарова – по грудной мишени с 25 метров. На специальной подготовке участники конкурса показали уровень знаний нормативной базы, регулирующей сферу деятельности специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию.

После всех состязаний жюри определило победителей смотра-конкурса. Лучшим начальником караула специальных подразделений УИС по конвоированию признан Батор Дагбаев, представитель УФСИН России по Бурятии. Второе место занял Олег Хлебников из УФСИН России по Сахалинской области. Замкнул тройку призёров Андрей Федюнин, сотрудник УФСИН России по Амурской области, сообщили в пресс-службе республиканского УФСИН. 
УФСИН

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