Житель села в Бурятии рассчитывался в магазинах чужой картой

Мужчина получил условный срок



Житель Курумканского района Бурятии признан виновным в краже.



В судебном заседании установлено, что в июле мужчина на одной из улиц села Курумкан нашёл банковскую карту односельчанки с функцией бесконтактной оплаты. Он не стал возвращать карту владельцу и воспользовался ей, совершив несколько покупок в сельских магазинах.



Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.



Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

