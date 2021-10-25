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Житель села в Бурятии рассчитывался в магазинах чужой картой

Житель села в Бурятии рассчитывался в магазинах чужой картой
Общество,  Фото:pexels.com
Мужчина получил условный срок

Житель Курумканского района Бурятии признан виновным в краже.

В судебном заседании установлено, что в июле мужчина на одной из улиц села Курумкан нашёл банковскую карту односельчанки с функцией бесконтактной оплаты. Он не стал возвращать карту владельцу и воспользовался ей, совершив несколько покупок в сельских магазинах.

Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
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