Мужчина получил условный срок
Житель Курумканского района Бурятии признан виновным в краже.
В судебном заседании установлено, что в июле мужчина на одной из улиц села Курумкан нашёл банковскую карту односельчанки с функцией бесконтактной оплаты. Он не стал возвращать карту владельцу и воспользовался ей, совершив несколько покупок в сельских магазинах.
Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Житель села в Бурятии рассчитывался в магазинах чужой картой
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