Мероприятие было посвящено 355-летию основания города
22 октября региональная детская общественная организация «Ориентир» совместно с городским центром детско-юношеского туризма и МУП «Управление трамвая» завершили реализацию учебно-экскурсионного проекта «Улан-Удэ из трамвайного окна».
Проект посвящён 355-летию основания города Улан-Удэ и проводился в рамках городского конкурса социальных проектов для молодёжи «Добрые дела – любимому городу», организованный комитетом по социальной и молодёжной политике администрации города.
На реализацию было выделено финансирование в размере 150 тысяч рублей.
Грантовые средства были направлены на аренду трамвая, музыкальное оборудование, национальные костюмы для экскурсоводов и памятные призы для подростков.
В рамках проекта прошли 10 трамвайных образовательных экскурсий по культурно-историческим местам города Улан-Удэ для 355 детей и подростков, в том числе, состоящих на профилактическом учёте, а также одарённые ребята.
Участникам была представлена профориентационная экскурсия по трамвайному депо, а также организована учебно-экскурсионная поездка на новом трамвае «Львёнок».
Ребята окунулись в разные эпохи истории и культуры, узнали о выдающих личностях, предприятиях, внесших большой вклад в развитие Улан-Удэ.
Реализация учебно-экскурсионного проекта «Улан-Удэ из трамвайного окна» будет продолжена, сообщили в городском комитете по образованию.
Завершилась школьная акция «Улан-Удэ из трамвайного окна»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мероприятие пройдёт в ноябре
В надзорном органе озвучили основные статистические данные за январь – сентябрь 2021 года
Мама ребёнка обращалась в прокуратуру
Мужчина получил условный срок
Мероприятие было посвящено 355-летию основания города
По республике днём +6, +11, при осадках 0, +5
Около 40 бойцов в полном обмундировании отжимались, кантовали тракторные покрышки, перетаскивали специально утяжеленные песком пожарные рукава
Пожар произошёл на третьем этаже многоквартирного дома
До октября 2021 года об исчезновении женщины никто не знал
Возбуждены уголовные дела
Они поблагодарили школьника за бдительность
Группа творческих людей создала работы, посвящённые бурятскому языку
Близкие погибшего обратились в суд спустя 10 лет после трагедии на железной дороге
Скончались четыре пациента с COVID-19
Во время месячника чистоты в Железнодорожном районе прошло более 80 экологических акций