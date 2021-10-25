Завершилась школьная акция «Улан-Удэ из трамвайного окна»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мероприятие было посвящено 355-летию основания города



22 октября региональная детская общественная организация «Ориентир» совместно с городским центром детско-юношеского туризма и МУП «Управление трамвая» завершили реализацию учебно-экскурсионного проекта «Улан-Удэ из трамвайного окна».



Проект посвящён 355-летию основания города Улан-Удэ и проводился в рамках городского конкурса социальных проектов для молодёжи «Добрые дела – любимому городу», организованный комитетом по социальной и молодёжной политике администрации города.



На реализацию было выделено финансирование в размере 150 тысяч рублей.



Грантовые средства были направлены на аренду трамвая, музыкальное оборудование, национальные костюмы для экскурсоводов и памятные призы для подростков.



В рамках проекта прошли 10 трамвайных образовательных экскурсий по культурно-историческим местам города Улан-Удэ для 355 детей и подростков, в том числе, состоящих на профилактическом учёте, а также одарённые ребята.



Участникам была представлена профориентационная экскурсия по трамвайному депо, а также организована учебно-экскурсионная поездка на новом трамвае «Львёнок».



Ребята окунулись в разные эпохи истории и культуры, узнали о выдающих личностях, предприятиях, внесших большой вклад в развитие Улан-Удэ.



Реализация учебно-экскурсионного проекта «Улан-Удэ из трамвайного окна» будет продолжена, сообщили в городском комитете по образованию.

