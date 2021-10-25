 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 октября

24 октября

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Местами по Бурятии небольшой снег

Местами по Бурятии небольшой снег
Общество,  Фото:pixabay.com
По республике днём +6, +11, при осадках 0, +5

25 октября по республике: местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 4-9, местами до 14 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -10,-15, по Прибайкалью -2, +3, днём +6, +11, при осадках 0, +5.

В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой мокрый снег. Ветер западный ночью слабый, днём 8-13 м/с. Температура ночью -4,-6, днём +7, +9.
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