Местами по Бурятии небольшой снег

По республике днём +6, +11, при осадках 0, +5



25 октября по республике: местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 4-9, местами до 14 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -10,-15, по Прибайкалью -2, +3, днём +6, +11, при осадках 0, +5.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой мокрый снег. Ветер западный ночью слабый, днём 8-13 м/с. Температура ночью -4,-6, днём +7, +9.



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