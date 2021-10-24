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Забайкалец угнал мотоцикл у работодателя

Забайкалец угнал мотоцикл у работодателя
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Возбуждены уголовные дела

В Акшинском районе Забайкалья задержали подозреваемого в хищении имущества на сумму более 200 тысяч рублей.

В полицию поступило сообщение о хищении с территории животноводческой стоянки мотоцикла «Ямаха», сварочного аппарата, бинокля и видеокамеры. Общую стоимость имущества владелец оценил в 220 тысяч рублей.

Позже установили подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый бывший рабочий стоянки. От него получены признательные показания. Выяснилось, что у мужчины возникли подозрения, что работодатель не выплатит ему заработную плату, и, дождавшись, чтобы потерпевший уехал со стоянки, он совершил хищение имущества и скрылся на мотоцикле.

В результате обыска часть похищенного изъята.

Возбуждены уголовные дела по статьям 158 УК РФ «Кража» и 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством», сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. 
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