Забайкалец угнал мотоцикл у работодателя

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Возбуждены уголовные дела



В Акшинском районе Забайкалья задержали подозреваемого в хищении имущества на сумму более 200 тысяч рублей.



В полицию поступило сообщение о хищении с территории животноводческой стоянки мотоцикла «Ямаха», сварочного аппарата, бинокля и видеокамеры. Общую стоимость имущества владелец оценил в 220 тысяч рублей.



Позже установили подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый бывший рабочий стоянки. От него получены признательные показания. Выяснилось, что у мужчины возникли подозрения, что работодатель не выплатит ему заработную плату, и, дождавшись, чтобы потерпевший уехал со стоянки, он совершил хищение имущества и скрылся на мотоцикле.



В результате обыска часть похищенного изъята.



Возбуждены уголовные дела по статьям 158 УК РФ «Кража» и 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством», сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

