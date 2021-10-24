Возбуждены уголовные дела
В Акшинском районе Забайкалья задержали подозреваемого в хищении имущества на сумму более 200 тысяч рублей.
В полицию поступило сообщение о хищении с территории животноводческой стоянки мотоцикла «Ямаха», сварочного аппарата, бинокля и видеокамеры. Общую стоимость имущества владелец оценил в 220 тысяч рублей.
Позже установили подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый бывший рабочий стоянки. От него получены признательные показания. Выяснилось, что у мужчины возникли подозрения, что работодатель не выплатит ему заработную плату, и, дождавшись, чтобы потерпевший уехал со стоянки, он совершил хищение имущества и скрылся на мотоцикле.
В результате обыска часть похищенного изъята.
Возбуждены уголовные дела по статьям 158 УК РФ «Кража» и 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством», сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец угнал мотоцикл у работодателя
Общество, Фото:
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