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В Забайкалье полицейские вручили 8-летнему мальчику велосипед

В Забайкалье полицейские вручили 8-летнему мальчику велосипед
Общество,  Фото:pixabay.com
Они поблагодарили школьника за бдительность

8-летнему жителю Оловяннинского района в Забайкалье полицейские вручили благодарственное письмо и велосипед.

Мальчик гулял во дворе многоквартирного дома с другими ребятами и заметил, как нетрезвый мужчина повёл за собой его знакомого. Школьник сразу побежал к маме ребёнка и сообщил об этом. Женщина позвонила в полицию.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили у мальчика приметы неизвестного мужчины и всё, что он о нём знает. Хорошо зная административный участок, они предположили, что мужчиной, который увёл ребёнка, может быть ранее судимый житель многоэтажки, поспешили к нему домой. Не обнаружив его по месту жительства, полицейские решили проверить чердак, где и обнаружили мужчину и 10-летнего мальчика.

На допросе ранее судимый 25-летний житель Ясногорска признался, что намеревался совершить в отношении ребёнка насильственные действия.

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Руководство и сотрудники районного отдела полиции поблагодарили 8-летнего школьника за бдительность и не по-детски правильно принятое решение. В торжественной обстановке школьнику вручили благодарственное письмо и велосипед, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.


велосипеды полиция бдительность

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