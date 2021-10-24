В Забайкалье полицейские вручили 8-летнему мальчику велосипед

Они поблагодарили школьника за бдительность



8-летнему жителю Оловяннинского района в Забайкалье полицейские вручили благодарственное письмо и велосипед.



Мальчик гулял во дворе многоквартирного дома с другими ребятами и заметил, как нетрезвый мужчина повёл за собой его знакомого. Школьник сразу побежал к маме ребёнка и сообщил об этом. Женщина позвонила в полицию.



Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили у мальчика приметы неизвестного мужчины и всё, что он о нём знает. Хорошо зная административный участок, они предположили, что мужчиной, который увёл ребёнка, может быть ранее судимый житель многоэтажки, поспешили к нему домой. Не обнаружив его по месту жительства, полицейские решили проверить чердак, где и обнаружили мужчину и 10-летнего мальчика.



На допросе ранее судимый 25-летний житель Ясногорска признался, что намеревался совершить в отношении ребёнка насильственные действия.



Возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде ареста



Руководство и сотрудники районного отдела полиции поблагодарили 8-летнего школьника за бдительность и не по-детски правильно принятое решение. В торжественной обстановке школьнику вручили благодарственное письмо и велосипед, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.





