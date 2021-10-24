Октябрь продолжает радовать жителей Бурятии теплом

В Улан-Удэ до +9 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 24 октября по северному побережью Байкала в республике снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер западный 6-12 м/с. Температура днём +6,+11, при осадках 0,+5.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура днём +7,+9.

