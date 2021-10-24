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Октябрь продолжает радовать жителей Бурятии теплом

Октябрь продолжает радовать жителей Бурятии теплом
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ до +9 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 24 октября по северному побережью Байкала в республике снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер западный 6-12 м/с. Температура днём +6,+11, при осадках 0,+5.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура днём +7,+9.
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