В Иркутской области на непристёгнутых водителей устроят «облаву»

Мероприятие пройдёт в нескольких районах региона



23 октября сотрудники Госавтоинспекции проведут на территории Иркутского, Братского, Балаганского, Зиминского, Боханского, Киренского, Куйтунского, Нижнеилимского, Нукутского, Осинского, Тулунского, Усть-Кутского и Черемховского районов сплошные проверки автотранспорта. Дорожные полицейские будут выявлять водителей, игнорирующих использование ремней безопасности, детских удерживающих устройств и нарушающих другие правила перевозки пассажиров.



За 9 месяцев 2021 года на территории Иркутской области зарегистрировано 358 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей и пассажиров, которые, в нарушение требований правил дорожного движения, не использовали ремни безопасности, детские удерживающие устройства. В данных происшествиях 91 человек погиб и 353 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 78 несовершеннолетних.



Всего сотрудниками областного ГИБДД выявлено более 44 тысяч нарушений использования ремней безопасности и более 7200 нарушений правил перевозки детей.



За нарушение правил применения ремней безопасности предусмотрены штрафные санкции в размере 1000 рублей. В случае нарушения требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения, предусмотрен штраф в сумме 3000 рублей, сообщает УГИБДД по Иркутской области.

