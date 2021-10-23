Каникулы в школах Забайкалья начнутся с 25 октября

Такое решение принял региональный оперштаб



В школах Забайкальского края каникулы начнутся с 25 октября и продлятся до 7 ноября. Такое решение принято во время оперативного совещания по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории региона под председательством губернатора края Александра Осипова.



С 25 октября по 7 ноября в образовательных организациях края объявлены каникулы. В школах внесут необходимые изменения в графики учебного процесса, календарные и учебные планы, а также перенесут нереализованную часть образовательной программы на другой период.



Детские сады с 25 по 29 октября продолжат работу в штатном режиме, с 1 по 3 ноября будут функционировать дежурные группы.



Руководителям учреждений высшего и среднего профессионального образования Забайкалья рекомендовано: с 25 по 29 октября перейти на дистанционное обучение, в период с 30 октября до 7 ноября - объявить каникулы.



Реализация программ внеурочной деятельности, дополнительного образования будет обеспечена с использованием дистанционных технологий.



В период каникул в образовательных организациях будет проведена профилактическая дезинфекция и иные противоэпидемические мероприятия для подготовки к организации работы с 8 ноября в штатном режиме.



С начала этого учебного года занятия в школах Забайкальского края проводятся в очном формате, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

