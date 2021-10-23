В Бурятии ансамбль «Судьбинушка» провёл мастер-класс

Коллектив рассказал о старообрядцах



Тарбагатайский этнографический ансамбль «Судьбинушка», обладатель гранта нацпроекта «Культура», презентовал свой мастер-класс «Устное наследие старообрядцев Забайкалья (семейских) как шедевр мирового наследия человечества».



- Традиционная культура семейских – это огромный пласт, яркий и колоритный, сохранившийся и передаваемый из поколения в поколение. Это исконные обычаи, обряды, особый уклад быта, особый говор, семейные ценности, традиции и сам дух. Пользуясь случаем, хочу выразить искренние слова благодарности Государственному Российскому Дома народного творчества им. В.Д. Поленова и лично директору ГРДНТ Тамаре Валентиновне Пуртовой за организацию и проведение Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. Благодаря замечательной идее фестиваля сегодня предоставлена широкая возможность познакомиться с культурой семейских старообрядцев Бурятии. А покажет ее вам один из ведущих коллективов народного творчества Республики Бурятия, лауреат фестиваля «Традиции», обладатель гранта национального проекта «Культура» – народный этнографический ансамбль «Судьбинушка» из Тарбагатайского района Республики Бурятия, - с приветственным словом обратилась к зрителям министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



В организации и проведении мастер-класса помогали сотрудники районного Дома культуры с. Тарбагатай, участники тарбагатайских семейских народных хоров: «Лучинушка», «Былина», Большекуналейский хор и детский образцово-показательный ансамбль «Черпачок».



Победителями Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов и получателями грантов национального проекта «Культура» в размере 2 млн. рублей стали в этом году 20 коллективов из разных регионов страны. С начала осени они начали показы своих образовательных программ на видеохостинге «YouTube», сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.

