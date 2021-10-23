Краснокнижная птица «вышагивала» перед фотловушкой в нацпарке в Бурятии

Особь алтайского улара отметилась на фотоловушке в Тункинском национальном парке.- Неспешной походкой алтайский улар вышагивает, словно парит в голубом небе перед фотоловушкой, демонстрируя весь свой окрас, именно так можно описать записанное действие горной индейки, - отмечают сотрудники нацпарка.По словам специалистов, снятые кадры также представляют для них большой интерес, так как эта особь занесена в Красную Книгу. По словам начальника отдела охраны животного мира Тункинского национального парка, Алексея Бардашова, алтайский улар регистрируется фотоловушками как минимум один-два раза в год.В Бурятии алтайский улар обитает в Тункинских, Окинских, Китойских гольцах, хребтах Большой Саян и Кропоткина. Достоверно известно нахождение его в верховьях рек Шумак, Ока, Сенца, Белая, Иркут и их притоков. Для вида характерно мозаичное распространение.Излюбленные места обитания – крутые склоны гор, где участки щебня, курумов и альпийские низкотравные луга чередуются с обрывистыми выходами скал, сообщили в нацпарке.