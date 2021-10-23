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Краснокнижная птица «вышагивала» перед фотловушкой в нацпарке в Бурятии

Краснокнижная птица «вышагивала» перед фотловушкой в нацпарке в Бурятии
Общество,  Фото:tunkapark
Алтайский улар регистрируется фотоловушками один-два раза в год

Особь алтайского улара отметилась на фотоловушке в Тункинском национальном парке.

- Неспешной походкой алтайский улар вышагивает, словно парит в голубом небе перед фотоловушкой, демонстрируя весь свой окрас, именно так можно описать записанное действие горной индейки, - отмечают сотрудники нацпарка.

По словам специалистов, снятые кадры также представляют для них большой интерес, так как эта особь занесена в Красную Книгу. По словам начальника отдела охраны животного мира Тункинского национального парка, Алексея Бардашова, алтайский улар регистрируется фотоловушками как минимум один-два раза в год.



В Бурятии алтайский улар обитает в Тункинских, Окинских, Китойских гольцах, хребтах Большой Саян и Кропоткина. Достоверно известно нахождение его в верховьях рек Шумак, Ока, Сенца, Белая, Иркут и их притоков. Для вида характерно мозаичное распространение.

Излюбленные места обитания – крутые склоны гор, где участки щебня, курумов и альпийские низкотравные луга чередуются с обрывистыми выходами скал, сообщили в нацпарке. 
национальный парк

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