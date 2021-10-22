У жителя Иркутской области на вокзале украли два телефона

Возбуждены уголовные дела



В дежурную часть линейного отдела на станции Иркутск-пассажирский обратился 35-летний ранее судимый местный житель. Он сообщил, что неизвестный накануне, воспользовавшись тем, что заявитель уснул, в здании вокзала украл у него из сумки дорогостоящий мобильный телефон, о чём в правоохранительные органы мужчина сообщать не стал. Спустя два дня после происшествия, при аналогичных обстоятельствах, у него в здании вокзала был украден ещё один телефон, который заявитель передал малознакомому мужчине в пользование. Последний с телефоном скрылся в неизвестном направлении.



Позже удалось установить подозреваемых. Первым оказался 43-летний житель Казачинско-Ленского района Иркутской области. Телефон мужчина сбыл в пункт приёма, а вырученные деньги потратил. По результатам проверки по подозрению в совершении второго преступления был задержан 29-летний житель посёлка Чунский, который также сбыл украденное в ломбард.



По факту кражи телефона из сумки возбуждено уголовное дело «Кража из ручной клади потерпевшего, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину». В отношении второго подозреваемого возбуждено уголовное дело «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину», сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

