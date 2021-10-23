На север Бурятии назначили нового природоохранного прокурора

Эдуард Железнов служит в органах прокуратуры с 2015 года
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность Северобайкальского межрайонного природоохранного прокурора назначен Эдуард Железнов.
Эдуард окончил Иркутский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и с 2015 года проходит службу в органах прокуратуры в должности помощника прокурора г. Саянска, помощника Западно-Байкальского межрайонного прокурора, помощника Братского межрайонного природоохранного прокурора, заместителя Усть-Илимского межрайонного природоохранного прокурора.
За время службы зарекомендовал себя как квалифицированный работник, обладающий высоким уровнем социальной и служебной ответственности, хорошими организаторскими способностями.
За примерное исполнение служебных обязанностей Эдуарду дважды объявлялась благодарность Байкальского межрегионального природоохранного прокурора, сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
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