На север Бурятии назначили нового природоохранного прокурора

Общество, Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

Эдуард Железнов служит в органах прокуратуры с 2015 года



Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность Северобайкальского межрайонного природоохранного прокурора назначен Эдуард Железнов.



Эдуард окончил Иркутский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и с 2015 года проходит службу в органах прокуратуры в должности помощника прокурора г. Саянска, помощника Западно-Байкальского межрайонного прокурора, помощника Братского межрайонного природоохранного прокурора, заместителя Усть-Илимского межрайонного природоохранного прокурора.



За время службы зарекомендовал себя как квалифицированный работник, обладающий высоким уровнем социальной и служебной ответственности, хорошими организаторскими способностями.



За примерное исполнение служебных обязанностей Эдуарду дважды объявлялась благодарность Байкальского межрегионального природоохранного прокурора, сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.



