В Улан-Удэ в сквере «Радуга» прошёл субботник









Сегодня в сквере «Радуга» в рамках месячника чистоты прошёл традиционный субботник. Собрать сухую траву и опавшие листья вышли сотрудники аппарата Улан-Удэнского горсовета и специалисты Контрольно-счётной палаты администрации Улан-Удэ.- Каждый год выходим на такой субботник для того, чтобы сделать наш город чище, убраться немного, и чтобы весной, когда снег сойдёт, было чисто, приятно, - рассказал Олег Ботоев, аудитор контрольно-счётной палаты администрации Улан-Удэ.В субботнике приняли участие несколько десятков человек.- Мы дружно всем коллективом выходим на субботники. Обычно убираем сквер Пушкина, но в этом году его отремонтировали, восстановили, он стал ещё более красивым, и его убирать в этом году не так актуально. Нам всегда везёт с погодой. Мы с удовольствием принимаем участие в таких мероприятиях, - добавила Татьяна Свиридова, консультант правового управления Улан-Удэнского горсовета.Всего за период месячника на территории Железнодорожного района проведено более 90 субботников, в которых приняли участия порядка 580 человек.