В Улан-Удэ днём до +11
По данным Бурятского гидрометцентра, 23 октября по республике погода ожидается без осадков. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура днём +8,+13, местами 0,+5.
В Улан-Удэ также без осадков. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура днём +9,+11.
В Бурятии солнечная погода
Общество, Фото:
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