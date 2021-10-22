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В Иркутской области полицейские помогли семье, оказавшейся в сложной ситуации

В Иркутской области полицейские помогли семье, оказавшейся в сложной ситуации
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
У семьи сломалась машина на федеральной трассе

В ГУ МВД России по Иркутской области поступила благодарность в адрес инспекторов ДПС.

На днях экипаж дорожно-патрульной службы заметили на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» стоящую на обочине машину. При беседе с водителем выяснилось, что он с супругой и двумя детьми направлялся в село Тунгуска, но по дороге возникла неисправность в двигателе, устранить которую самостоятельно не удалось.

Сотрудники полиции пересадили пассажиров в патрульный автомобиль, а сломанную иномарку отбуксировали до дома.

За неравнодушие и проявленную чуткость мужчина поблагодарил сотрудников ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Черемховский», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. 
полиция помощь

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