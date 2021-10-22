В Иркутской области полицейские помогли семье, оказавшейся в сложной ситуации

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

У семьи сломалась машина на федеральной трассе



В ГУ МВД России по Иркутской области поступила благодарность в адрес инспекторов ДПС.



На днях экипаж дорожно-патрульной службы заметили на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» стоящую на обочине машину. При беседе с водителем выяснилось, что он с супругой и двумя детьми направлялся в село Тунгуска, но по дороге возникла неисправность в двигателе, устранить которую самостоятельно не удалось.



Сотрудники полиции пересадили пассажиров в патрульный автомобиль, а сломанную иномарку отбуксировали до дома.



За неравнодушие и проявленную чуткость мужчина поблагодарил сотрудников ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Черемховский», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

