У семьи сломалась машина на федеральной трассе
В ГУ МВД России по Иркутской области поступила благодарность в адрес инспекторов ДПС.
На днях экипаж дорожно-патрульной службы заметили на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» стоящую на обочине машину. При беседе с водителем выяснилось, что он с супругой и двумя детьми направлялся в село Тунгуска, но по дороге возникла неисправность в двигателе, устранить которую самостоятельно не удалось.
Сотрудники полиции пересадили пассажиров в патрульный автомобиль, а сломанную иномарку отбуксировали до дома.
За неравнодушие и проявленную чуткость мужчина поблагодарил сотрудников ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Черемховский», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области полицейские помогли семье, оказавшейся в сложной ситуации
Общество, Фото:
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