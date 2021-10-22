В Иркутской области с нарушением благоустроили футбольное поле

Подрядчик незаконно изменил сроки окончания работ



Прокуратура города Усолье-Сибирское Иркутской области провела проверку исполнения закона при реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды», в ходе которой выявлены нарушения законодательства о закупках для муниципальных нужд.



Установлено, что администрацией Среднинского муниципального образования заключён контракт на осуществление работ по благоустройству футбольного поля - спортивной площадки для трёх видов спорта. Работы по контракту должны быть выполнены до 31 мая 2021 года, однако подрядчик их не выполнил в установленный срок. Стороны сделки в нарушение требований закона заключили дополнительное соглашение, изменив срок окончания работ, тем самым ограничив конкуренцию.



В результате заказчик утратил право взыскания неустойки за несвоевременное исполнение обязательств.



Прокурор обратился в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о признании данного дополнительного соглашения недействительным.



Суд рассмотрел иск прокурора и признал дополнительное соглашение недействительным.



Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

